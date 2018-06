Sú svoji! Slávny pár svetového šoubiznisu sa zosobášil

"Práve sme sa zosobášili. Ďakujeme vám za všetku lásku a podporu," napísala k fotografii zo svadby, na ktorej sa držiac kyticu objíma s manželom. Prepon tvorí s Fosterom pár od júla 2016, pričom sa poznajú od svojich 18 rokov. Po pár mesiacoch randenia sa zasnúbili, pričom zásnubný prsteň herečka ukázala na verejnosti toho roku v októbri. Dvojica vlani v auguste privítala na svete dcéru Ellu.

Laura Prepon je známa najmä ako Donna zo seriálu Tie roky sedemdesiate (1998 - 2006) a Alex Vause z Orange Is the New Black (2013). Objavila sa aj v seriáloch Doktor House (2004 - 2012), Ako som spoznal vašu mamu (2005 - 2014) alebo Vtierka Castle (2009 - 2016). Okrem toho sa predstavila vo filmoch Slackers (2002), Beštia Karla (2006), Dievča vo vlaku (2016) či The Hero (2017).

Ben Foster sa do povedomia divákov dostal vďaka seriálu Odpočívaj v pokoji (2001 - 2005), v ktorom účinkoval v období 2003 - 2005, či filmu Skusni to! (2001). Následne sa predstavil v snímkach ako Alpha Dog (2006), X-Men: Posledný vzdor (2006), 3:10 vlak do Yumy (2007), Noc dlhá 30 dní (2007), Pandorum (2009), Messenger (2009), Mechanik zabijak (2011), Kontraband (2012), Na život a na smrť (2013), Pád legendy (2015), Warcraft: Prvý stret (2016), Inferno (2016), Hell or High Water (2016) či Hostiles (2017).