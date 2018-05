Škandalózna smrť celebritnej asistentky: Mladú ženu vraj uštvala!

Blac Chyna už viackrát potvrdila, že má svojskú povahu. Svoje by o tom vedel hovoriť Rob Kardashian, ale aj istá neznáma žena, na ktorú nedávno zaútočila v zábavnom parku. Dobrého slova však na bývalú striptérku rozhodne nemá rodina istej Loreny Hernandez, prezývanej Petty, ktorá pracovala ako jej asistentka.

Petty mala na starosti najmä starostlivosť o jej domácnosť ale pomáhala je aj so salónom krásy a vlastnou značkou oblečenia. Kvôli šialenému pracovnému tempu dostala v roku 2017 porážku. Len čo sa ako-tak zotavila, sa však ku práci pre Chynu vrátila. Dôvodom vraj boli tri deti, o ktoré sa musí postarať. Začiatkom tohto roka však Lorena upadla do kómy kvôli masívnemu krvácaniu do mozgu. Pred pár dňami ju rodina nechala odpojiť od prístrojov. Podľa medializovaných informácií u nej nastalo ďalšie krvácanie a následne mozgová smrť.

Pozostalí zo všetkeho vinia jej celebritnú šéfku. Podľa ich slov mala Blac Chyna svoju asistentku týrať, zneužívať a nevyplácať tak, ako boli dohodnuté. Nahnevaní sú tiež preto, lebo Lorenu v nemocnici vôbec nenavštívila a nezaujímala sa o ňu. Blac Chyna sa k obvineniam zatiaľ nevyjadrila. Prostredníctvom GoFoundMe však na lieču bývalej asistetnky prispeli obaja jej celebritní milenci - Rob Kardashian aj raper Tyga.