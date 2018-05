Tajomstvo slávnej speváčky odhalené: Ups, do kamier ukázala, čo skrýva pod šatami!

Takto to teda je! Zadok speváčky Jennifer Lopez je ospevovaný už roky. Právom. Slávna kráska oslávi tento rok 49. narodeniny, avšak pri pohľade na ňu to znie neuveriteľne. Dokonalé krivky by jej mohli závidieť aj mnohé mladšie ženy.

V stredu večer zavítala slávna kráska do šou moderátorky Ellen DeGeneres. Oblečená v elastických modrých šatách vyzerala skvele. Keď sa však postavila a predviedla pár tanečných pohybov, vyrobila si trapas.

Z rázporku jej totiž vykukla špeciálna spodná bielizeň, ktorá má za úlohu spevniť a vyformovať postavu. Jennifer vyzerala dosť zahanbene a nebola vôbec nadšená z toho, že celému svetu odhalila, aké tajomstvo skrýva pod šatami...

Jennifer Lopez ukázala, čo skrýva pod šatami...

...z odhalenia veru nadšená nebola.