Bill Cosby si na staré kolená neoddýchne: Pri opätovnom procese má vypovedať až 19 svedkýň

Proces s Cosbym začne 2. apríla a bude mu v pondelok predchádzať súdne pojednávanie. Na ňom by sa mal 80-ročný predstaviteľ Cliffa Huxtabla zo sitkomu Show Billa Cosbyho (1984 - 1992) zúčastniť.

Počas prvého procesu sudca Steven O'Neill dovolil okrem Constand vypovedať len jednej žene, zamestnankyni jeho agenta Kelly Johnson. Prokurátori vtedy požadovali o možnosť vypovedať až pre 13 svedkýň. S nadchádzajúcim procesom sa o túto možnosť uchádzajú opäť a do zoznamu pridali ďalších šesť mien vrátane modelky Janice Dickinson.

Ak by to v tomto prípade súd povolil, Cosbyho právnici plánujú žiadať o odročenie procesu, aby mali viac času na preskúmanie ich obvinení, z ktorých sa niektoré datujú do 60. rokov minulého storočia. „Tvorba obhajoby na niektoré z týchto zastaraných tvrdení bude potrebovať neobyčajné množstvo vyšetrovacieho úsilia, ktoré nemôže byť kompletné do súčasného termínu procesu," uvádzajú právnici v súdnych dokumentoch.

Andrea Constand komika obvinila z toho, že ju v roku 2004 nadrogoval a sexuálne zneužil. Osemdesiatročného herca obvinilo zo sexuálneho napadnutia aj ďalších viac ako 50 žien, obžalobe však čelí iba v súvislosti s Constand. Po tom, ako sa vlani porotcovia ani po šiestich dňoch rozhodovania nedokázali jednotne vyjadriť, či sa dopustil trestného činu, sudca vyhlásil prvý proces v tejto veci za zmätočný. Cosby všetky obvinenia odmieta.

William Henry Cosby Jr. je známy najmä zo sitkomu Show Billa Cosbyho. Účinkoval aj v seriáli I Spy (1965 - 1968), v prvých dvoch sezónach projektu The Electric Company (1971 - 1977), v Cosbyho prípadoch (1994 - 1995), sitkome Cosby (1996 - 2000) či v snímke Otec je duch (1990). Venuje sa aj hudbe, na konte má albumy ako napríklad Silver Throat: Bill Cosby Sings (1967), At Last Bill CosbyReally Sings (1974) či Bill Cosby Presents The Cosnarati: State Of Emergency (2009).