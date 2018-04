Komik Bill Cosby je vinný: Hrozí mu 30 rokov väzenia!

Porota zasadajúca v meste Norristown neďaleko Filadelfie v štáte Pensylvánia uznala Cosbyho za vinného v troch bodoch obžaloby z nemravného útoku s priťažujúcimi okolnosťami. Verdikt súdu vyhlásili takmer rok po prvom súdnom konaní s Cosbym vlani v júni, ktoré sa skončilo fiaskom, pretože sa porotcovia nedokázali dohodnúť na verdikte.

Bill Cosby si včera vypočul rozhodnutie poroty.

Cosby si rozhodnutie poroty vypočul pomerne pokojne, pozeral sa pred seba, so stoickým pokojom výrok poroty prijala aj Constand. V sále následne zaznel veľký aplauz a jedna z ďalších žien, ktoré Cosbyho obviňujú zo zneužitia, sa rozplakala.

Po krátkej chvíli sa však Cosbyho nálada viditeľne zmenila a začal vulgárne nadávať žalobcovi. Ten sa totiž snažil presvedčiť sudcu, aby Cosbyho nepúšťal na slobodu, pretože má lietadlo a môže utiecť. Herec vyhlásil, že žiadne lietadlo nemá.

Sudca nakoniec rozhodol, že Cosby môže zatiaľ čakať na verdikt súdu na slobode, no nesmie opustiť územie Pennsylvánie.

Cosby bol obžalovaný zo sexuálneho násilia, ku ktorému malo dôjsť v roku 2004. Žalujúcou bola bývalá hráčka basketbalu Andrea Constandová, ktorá obvinila niekdajšiu televíznu hviezdu zo sexuálneho zneužitia.

Obžalovaný však tvrdil, že k pohlavnému styku došlo so súhlasom oboch zainteresovaných a Constandovej obvinenia označoval za nepravdivé. Cosbymu hrozí za každý bod obžaloby desať rokov väzenia. Podobné obvinenia vzniesli voči Billovi Cosbymu v posledných rokoch už desiatky žien. Päť z nich svedčilo proti nemu aj v aktuálnom súdnom procese.

Agentúra Associated Press situáciu popisuje ako "pompézny pád do priepasti na konci života komika, ktorý zbúral rasové bariéry v Hollywoode".

William Henry Cosby Jr. je známy najmä zo sitkomu Show Billa Cosbyho. Účinkoval aj v seriáli I Spy (1965 - 1968), v prvých dvoch sezónach projektu The Electric Company (1971 - 1977), v Cosbyho prípadoch (1994 - 1995), sitkome Cosby (1996 - 2000) či v snímke Otec je duch (1990). Venuje sa aj hudbe, na konte má albumy ako napríklad Silver Throat: Bill Cosby Sings (1967), At Last Bill Cosby Really Sings (1974) či Bill Cosby Presents The Cosnarati: State Of Emergency (2009).