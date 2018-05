Ďalší trest pre obvineného Billa Cosbyho: Odstránili ho zo Siene slávy!

Stalo sa tak po tom, čo ho dvanásťčlenná porota 26. apríla na súde v Norristowne v americkej Pennsylvánii uznala vinným zo sexuálneho napadnutia Andrey Constand z roku 2004. "Všetky odkazy na pána Cosbyho sme z webstránky odstránili," uviedol pre portál Deadline hovorca akadémie.

Televízna akadémia už okrem toho nebude vystavovať Cosbyho bustu, ktorá bola kedysi na jej takzvanom Hall of Fame Plaza. Busty osobností zo Siene slávy, ktoré zdobili vonkajšie "námestíčko" akadémie odložili do skladovacích priestorov pre stavbu budovy nového Saban Media Center. Odtiaľ ich premiestnia do dvora, ale ako uviedol hovorca inštitúcie, Cosbyho bustu tam neplánujú vystaviť.

Vylúčenie osobnosti zo Siene slávy televíznej akadémie je bezprecedentným krokom a podľa Deadline nie je známe, ako by mohol vyzerať postup pre takýto krok. Odstránenie mena a nevystavenie busty však značí dištancovanie sa inštitúcie od Cosbyho. Agentúra AP informovala, že akadémia posudzuje hercovo členstvo v Sieni slávy a zatiaľ sa nerozhodla, či ho v nej nechá.

Po rozhodnutí poroty sa niektoré inštitúcie rozhodli stiahnuť vyznamenania, ktoré Cosbymu udelili. Yaleova univerzita aj hercova alma mater Temple University napríklad anulovali jeho čestné tituly, ktoré mu udelili.

Porota Cosbyho uznala vinným z toho, že pred štrnástimi rokmi nadrogoval a sexuálne zneužil vo svojom dome na predmestí Philadelphie zamestnankyňu Temple University Andreu Constand. Komika obvinilo zo sexuálneho napadnutia aj ďalších viac ako 50 žien, proces sa však týka iba tohto jedného prípadu, v rámci ktorého Cosby čaká na rozsudok.

William Henry Cosby Jr. je známy najmä zo sitkomu Show Billa Cosbyho (1984 - 1992). Účinkoval aj v seriáli I Spy (1965 - 1968), v prvých dvoch sezónach projektu The Electric Company (1971 - 1977), v Cosbyho prípadoch (1994 - 1995), sitkome Cosby (1996 - 2000) či v snímke Otec je duch (1990). Venuje sa aj hudbe, na konte má albumy ako napríklad Silver Throat: Bill Cosby Sings (1967), At Last Bill Cosby Really Sings (1974) či Bill Cosby Presents The Cosnarati: State Of Emergency (2009).