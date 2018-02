Uznávaný režisér o Me Too: Odsudzuje puritánstvo, je to hon na čarodejnice

VIEDEŇ - Renomovaný rakúsky filmový režisér Michael Haneke odsúdil v piatok "hon na čarodejnice", ktorý podľa jeho slov iniciuje hnutie Me Too, vystupujúce proti sexuálnemu obťažovaniu a násiliu na pracoviskách, najmä vo svete šoubiznisu. Haneke naznačil, že by to mohlo brániť umeleckej kreativite. Haneke (75), dvojnásobný držiteľ Zlatej palmy z Cannes, Zlatého glóbusu i Oscara, v rozhovore pre denník Kurier tiež vyjadril obavy ohľadom "nového puritánstva, zacieleného na nenávisť voči mužom", ktoré prináša dané hnutie.

"Samozrejme, každý druh znásilnenia alebo sexuálneho nátlaku by mal byť potrestaný, avšak hystéria odsúdení, ktorej sme teraz svedkami, zabraňuje akémukoľvek zdravému úsudku. Považujem to za nechutné," povedal Haneke.

Režisér zároveň naznačil, že niektoré z obvinení, ktoré vyšli na povrch v rámci hnutia Me Too, majú viac do činenia s osobnou pomstou než so skutočným sexuálnym obťažovaním. "Médiá odpisujú ľudí. Životy a kariéry sú ruinované. Vrátili sme sa do stredoveku?" pýta sa Haneke. Dodal, že to "otravuje spoločenskú atmosféru a nepriaznivo vplýva na umeleckú slobodu".

"'Korida lásky' od Nagisu Óšimu, jeden z najotvorenejších filmov, aké kedy vznikli na tému sexuality, by dnes už nebolo možné natočiť, pretože financujúce inštitúcie by to nepovolili. Boli by totiž v područí tohto teroru," myslí si Haneke, ktorý osobne nečelí žiadnemu obvineniu zo sexuálneho obťažovania.

Obvinenia zo znásilnenia a sexuálneho predátorstva filmového magnáta Harveyho Weinsteina rozprúdili vlani celosvetovú vlnu nepodložených tvrdení voči vplyvným mužom v zábavnom priemysle, politike a médiách.

Michael Haneke má na konte 12 celovečerných filmov: Siedmy kontinent (1989), Bennyho video (1992), 71 fragmentov chronológie náhody (1994), Funny Games (1997), Kód neznámy (2000), Pianistka (2001), Čas vlkov (2003), Utajený (2005), Funny Games USA (2007), Biela stužka (2009), Láska (2012) a Happy End (2017).