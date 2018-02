Weinstein sa postaví pred súd: Newyorský generálny prokurátor zažaloval aj jeho firmu

NEW YORK - Generálny prokurátor amerického štátu New York podal v nedeľu žalobu na zdiskreditovaného hollywoodskeho filmového producenta Harveyho Weinsteina a spoločnosť The Weinstein Company po vyšetrovaní obvinení zo sexuálneho obťažovania.

Štátny generálny prokurátor Eric Schneiderman v podaní na súd uviedol, že podľa žaloby zmienená produkčná spoločnosť opakovane porušila zákony štátu New York, keď nechránila svojich zamestnancov pred sexuálnym obťažovaním, zastrašovaním a diskrimináciou.

Schneiderman spustil vyšetrovanie spoločnosti sídliacej v meste New York v októbri po tom, ako noviny The New York Times a The New Yorker odhalili, že Weinstein čelí desiatkam obvinení zo sexuálnych útokov a obťažovania z uplynulých niekoľkých desaťročí. Firma neskôr Weinsteina, ktorý ju založil so svojím bratom, prepustila.

"Pracovať pre Harveyho Weinsteina bolo pracovať za neustáleho prívalu sexistických obscénností, vulgárneho nadávania, sexualizovaných interakcií, vyhrážok násilím a na pracovisku všeobecne nepriateľskom k ženám," citovala zo súdneho podania agentúra AP.

Vyšetrovanie prokurátora tiež ukázalo, že zamestnanci boli zo strany Weinsteina vystavení rôznym slovným vyhrážkam ako "Zabijem vás, zabijem vašu rodinu" či "Neviete, čo dokážem urobiť". V jednom prípade údajne "v záchvate zúrivosti voči jednej zamestnankyni kričal, že by mala odísť zo spoločnosti a robiť deti, pretože to je jediné, na čo je dobrá".

Weinstein ani zmienená spoločnosť sa k žalobe bezprostredne nevyjadrili. Zástupcovia Weinsteina už po vypuknutí škandálu popreli všetky obvinenia z nedobrovoľného pohlavného styku voči jeho osobe.

Žaloba newyorského generálneho prokurátora vyvolala aj pochybnosti ohľadom plánu predaja spoločnosti The Weinstein Company skupine investorov, všíma si spravodajská stanica BBC. Firma už podľa správ viedla s investormi rozhovory, agentúra Reuters však s odvolaním sa na zdroje oboznámené s predajom informovala, že rokovania sú teraz pozastavené.