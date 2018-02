Toto je šoubiznisová BOMBA! FOTO, ktorá poteší aj vás

LONDÝN - Príjemné prekvapenie! Zahraničné médiá prišli v závere týždňa so skvelou správou. Členovia kedysi mimoriadne populárnej a obľúbenej formácie sa po rokoch opäť zišli. Médiami koluje ich spoločná fotografia, ktorá vyvolala samé pozitívne reakcie. Tak čo, nadchne aj vás?!

Opäť spolu! Formácia Spice Girls, ktorá vznikla v roku 1994, je mnohými považovaná za najúspešnejšiu dievčenskú kapelu všetkých čias. Nečudo, pätica typovo celkom odlišných dievčat žala obrovské úspechy a získala si davy fanúšikov.

Na prelome milénia sa kapela rozpadla. Dievčence skúšali šťastie ako sólové interprétky. A hoci sa im úspech z čias Spice Girls nepodarilo prekonať, každá jedna z nich má dodnes v šoubiznise svoje miesto. Za ten čas sa povydávali, stali matkami, či rozviedli...

Treba ale uznať, že im to aj po rokoch spolu veľmi pristane. Dôkazom je momentka, ktorou sa pochválili na svojich instagramových účtoch. Victoria, Mel C, Mel B, Emma a Geri sa v takejto zostave zišli po šiestich rokoch.

„V tento návrat už nikto nedúfal. Ale po dlhom období, keď to Victoria odmietala, konečne pristala na to, že je čas, aby tento rok pracovali na spoločnom projekte,” uviedol pre The Sun zdroj z hudobého prostredia. V médiách sa zatiaľ len vedú dohady o tom, o aký druh spolupráce pôjde. Isté však je, že každá jedna si nechá zaplatiť poriadne mastnú sumičku. Podľa medializovaných informácií vraj viac ako 11 miliónov eur.

Spice Girls kedysi...

... a dnes