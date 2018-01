Na zadku len šnúrky a na prsiach nič: FOTKY tejto hviezdy pobúria aj vás!

Najnovšie fotky Kim Kardashian opäť narobili rozruch.

FOTO vnútri!

LOS ANGELES - Áno, aj nám už táto celebrita lezie na nervy... Všetci však riešia jej najnovšie zábery, a tak ich nemôžeme odignorovať ani my. Reč je o Kim Kardashian (37). Tej pribudlo do rodiny tretie dieťatko, ktoré jej vynosila náhradná matka, no ona namiesto rodičovských povinností uprednostňuje fotenia. A to fotenia poriadne pikantných záberov. Veď, uznajte sami!