Krutá rana pre deti z celého sveta: Ich hviezda je mŕtva!

LONDÝN - Tinky Winky im už viac nezamáva! Detský seriál Teletubbies určite netreba nikomu predstavovať. Dlhé roky sa tešil veľkej obľube a štvorica farebných panáčikov zabávala deti vo všetkých kútoch sveta. A niet pochýb, že staré diely s obľubou sledujú aj mnohé dnešné deťúrence. Britské média však aktuálne priniesli smutné správy. A to, že herec Simon Shelton Barnes (†52), ktorý stvárnil fialovú postavičku, v týchto dňoch náhle zomrel.

Simon Shelton Barnes bol hercom, trénerom baletu, venoval sa choreografii, ale predovšetkým bol trojnásobným milujúcim otcom. Nečudo, že jeho smrť zasiahla najmä jeho deti. „Bol to ten najmilší muž na celom svete,” vyznal sa zo svojich pocitov syn Henry. „Ako dieťa som sa vždy veľmi hanbil za to, že je tanečník a herec. Ale teraz nemôžem byť viac hrdý. Je už na lepšom mieste a viem, že by nechcel, aby som bol smutný,” dodal. Rodina zosnulého požiadala všetkých, čo sa plánujú zúčastniť pohrebu, aby prišli oblečení vo farebných outfitoch.

Za hviezdou mnohých detí smúti aj jeho neter, britská herečka Emily Atack. „Odišiel od nás tak náhle. Všetci, čo ho poznali, ho milovali,” vyjadrila sa na instagrame, pričom vyzdvihla aj jeho talent. Viacerí v komentároch spomínali tiež hercov zmysel pre humor.

Simon sa v rozhovoroch netajil tým, že spočiatku váhal, či má úlohu Tinky Winkyho prijať. Ale urobil dobre, že ju neodmietol. Teletubbies dosiahli veľkého úspechu a denne dostávali množstvo listov od detí i dospelých. Mimochodom, jeho postavička bola pomerne kontroverzná. Najväčší z Teletubbies bol totiž mužského pohlavia a nosil so sebou červenú kabelku. Seriál Teletubbies sa vysielal zhruba v 120 krajinách a v 45 jazykoch.

Herečka Emily Atack vyzdvihla povahu a talent svojho známeho strýka.

John Simmit si na twitteri zaspomínal na chvíle strávené s kolegom z Teletubbies