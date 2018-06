VIDEO Známy spevák obeťou podvodu: Organizátor ho oklamal a ešte aj zhodil pred divákmi!

BOJNICE – Toto sa len tak nevidí! Obľúbený detský spevák a bývalý superstarista Miro Jaroš (40) mal pred pár dňami vystúpiť na koncerte v Bojniciach. Rodičia a ich deti sa však nestačili čudovať, čo sa na pódiu odohralo. Namiesto radosti z koncertu všetkých čakalo nemilé prekvapenie, vrátane speváka. Organizátor akcie mu nielen nezaplatil dohodnutý honorár, ale ho aj zhodil pred divákmi. Čo na to hovorí samotný Jaroš?

Dramatická scéna priamo pred divákmi! Miro Jaroš patrí medzi najobľúbenejších detských interpretov a všade, kam príde, ho fanúšikovia milujú. Pred pár dňami sa na neho tešili aj deti v Bojniciach. No chvíľami to vyzeralo tak, že sa koncertu nedočkajú. Ako vidieť na videu, ktoré sa šíri internetom na sociálnej sieti Facebook, organizátor akcie a riaditeľ festivalu Vladimír Václaviak sa divákom ospravedlňoval s tým, že Jaroš vystupovať nechce. „Vy nechápete, my máme peniaze pre Jaroša, ale Jaroš vystupovať nechce,“ tvrdil organizátor rozhorčením divákom.

Na pódium následne prišiel aj Miro Jaroš, no namiesto spievania sa tam odohrala poriadna scéna, keď priamo pred divákmi vyzval spevák organizátora, nech mu teda sľúbený honorár vyplatí. Lenže Václaviak zjavne nemal aký. Nakoniec z pódia aj odišiel. Napriek tomu, že Miro a jeho kapela peniaze nedostali, rozhodli sa aj tak zahrať niekoľko skladieb, za čo zožali od divákov potlesk.

Zaujímalo nás preto, čo na to celé hovorí samotný Jaroš. Prinášame vám jeho vyjadrenie v nezmenenej podobe:

„V prvom rade by som chcel upozorniť na to, že organizátor podpísal zmluvu, v ktorej sa zaviazal poukázať honorár na účet našej agentúry najneskôr 2 dni pred akciou. Je to štandardný postup, aby sme sa vyhli neplatičom. Organizátor nemal voči zmluve námietky a svojím podpisom zobral na vedomie fakt, že vystúpenie nebude uskutočnené, ak nebudú podmienky zmluvy dodržané. Keďže honorár na účte v dohodnutom čase nebol, kontaktovali sme ho. Keď sa nám podarilo spojiť, tvrdil, že honorár nemá a požiadal nás o druhú šancu na úhradu odmeny pred koncertom v hotovosti.

Napriek tomu, že nás ľudia, ktorí majú skúsenosti s týmto organizátorom, varovali, rozhodli sme sa spraviť výnimku a súhlasili sme. Organizátora sme upozornili opätovne, že nevyplatenie honoráru o 14.00 bude mať za následok neuskutočnenie koncertu. Spiatočným mailom to vzal na vedomie a potvrdil. Na vystúpenie sme sa dostavili v dohodnutom termíne, pripravení vystúpiť. Organizátor nám na mieste oznámil, že hotovosť nemá. Pripomenuli sme mu dohodu, na čo reagoval, že je to naša vec, či vystúpime. Vtedy sme odmietli. Povedal nám, že ľuďom teda vrátia vstupné. Išiel som sa aspoň fotiť s deťmi a informovali sme návštevníkov, ktorí prichádzali na koncert, že sa neuskutoční kvôli nedodržaniu podmienok zo strany organizátora. Zmluvu sme podpísali s pánom Vladimírom Václaviakom – riaditeľom festivalu v Bojniciach.

Treba si uvedomiť, že moje obecenstvo netvoria len deti, ale minimálne rovnaký počet dospelých – ich rodičov, ktorí vstupenky na tieto podujatia kupujú. Keď sa pán Václaviak rozhodol vystúpiť pred rodičov a ich deti na pódium, kde vyhlásil, že honorár má a nechceme ho prevziať, a niekoľko ďalších nepravdivých informácií, rodičia detí ako zákazníci vyjadrili nespokojnosť a mnohí z nich ju prišli nahnevane prezentovať priamo za mnou.

Na výzvu samotných rodičov, ktorí si prišli vypočuť môj pohľad na vec, som sa rozhodol reagovať a očistiť svoje meno. Neexistuje totiž logický dôvod, prečo by umelec odmietol odviesť výkon a prevziať dohodnutý honorár, ak by ho organizátor naozaj mal. Keď som zbadal pod pódiom ľudí čakajúcich na môj koncert uvedomil som si, že za zlyhanie organizátora nemôžu a tie deti nemôžem sklamať. Spontánne som sa rozhodol, že vystúpime hlavne kvôli deťom, ktoré sa na koncert tešili. Vzdal som sa svojho honoráru s vierou a apelom, že organizátor z neho vráti vstupné ľuďom, ktorí medzi časom sklamaní odišli. Čo napokon aj sám pán Václaviak potvrdil. Náklady na takéto vystúpenie – honorár hudobníkom z kapely, cestovné náklady vyplatím z vlastného.“