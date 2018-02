Úkladná vražda novinára Kuciaka: Celebrity v šoku... Toto sú ich reakcie!

Milan Kňažko (72), herec a politik:

„Samozrejme, že ma to šokovalo, toto sa tu ešte nestalo a samozrejme čakám, ako sa budú veci, teda situácia vyvíjať. Už bolo toľko toho povedaného... To mení našu krajinu k horšiemu, to znamená, že všetky tie tvrdenia, že ako sme v jadre, ako sme jedna z najbezpečnejších krajín, ako som sa ešte nedávno dozvedal od kompetentných, to všetko nie je pravda. A ja si myslím, že všetci, ktorým na tom záleží, by to mali prejaviť, prejaviť svoj hlas. Ja som momentálne chorý, ležím na antibiotikách doma, len si myslím, že tu by mala skončiť ľahostajnosť všetkých nás a dôrazne by sme si mali položiť otázku, kde to žijeme, prečo je to tak a ako z toho von."

Myslíte si, že bude páchateľ vypátraný?

„No pevne dúfam, zatiaľ sme len svedkovia toho, že páchatelia kriminálnych činov sú skôr pod ochranou polície, než sa seriózne vyšetrovali, takže dúfam, že toto sa zmení. Tu sa už prekročili hranice. Vieme, ako sa darí zlodejom DPH, nemusím ani menovať všetky tie mená. Jedno je isté, že niektorí predstavitelia moci sú zapletení v spolupráci s organizovaným zločinom a že tá dôveryhodnosť tohto politického prostredia je nízka, takmer nulová... Teraz práve sledujem tlačovku..."

Myslíte si, že by mal nejaký vládny predstaviteľ na základe tohto incidentu odstúpiť?

„Ja si myslím, že už tam dávno nemali byť, ale my si zvykáme na nezvyknuteľné. Na niečo, na čo si nikdy nesmieme zvyknúť, na predstieranie demokracie, na zjavné zneužívanie polície, vyšetrovacích orgánov, na to, aby sa tzv. našim ľuďom darilo viac ako iným, dospelo to až k tomuto bodu, ja patrím k tým, čo majú názor, že táto garnitúra tu už dávno nemala byť."

Milan Lasica (78), herec:

„Samozrejme, že ma to šokovalo a hlavne ma šokoval dôvod, prečo prišli o život, to sa týka všetkých občanov. Sme v ohrození. Je to strašné, takéto niečo signalizuje, že v tomto štáte nie je všetko v poriadku, pokiaľ ide o bezpečnosť občanov a samozrejme, v tomto prípade novinárov. A obzvlášť je smutné asi povedať, že tieto veci začnú tým, keď politici štvú proti novinárom. To sú také štartovacie momenty, ktoré majú potom takéto tragické konce.

Myslíte si, že páchateľa vypátrajú?

„Viete čo, ja by som bol rád, pravdaže, keby páchateľa chytili, ale veľmi tomu neverím,"

Zuzana Fialová (43), herečka:

„Čo už ja k tomuto môžem povedať, myslím si to, čo väčšina Slovenska, že je to bezprecedentná záležitosť, ku ktorej sa treba stavať ako k míľniku k našim sociálnym zmenám."

Šokovalo vás to?

„To nie je to správne slovo, pretože šokovalo je málo. Som presvedčená o tom, že je to absolútne bezprecedentný útok na základné demokratické práva, ako je sloboda slova, sloboda informácií, že v tomto štáte sa zrazu ľudia prestali cítiť bezpečne ako deň predtým. Tento deň určite zmenil súčasné dejny a zapíše sa do histórie ako míľnik a som presvedčená o tom, že novinárska obec, ale aj občianska obec, by nemali dovoliť v tejto chvíli, aby sa to celé zahralo do autu."

Myslíte si, že policajti chytia páchateľa?

„Ja nemám vešteckú guľu. Ale som presvedčená o tom, že niečo sa udeje, pretože už sa niečo deje. Ja by som hlavne, keď môžem cez váš portál, si dovolila povedať, že hlboko, hlboko súcitím s pozostalými obetí, takisto vyjadrujem úprimnú sústrasť aj celej novinárskej obci, pretože každého novinára, ktorý má novinársku česť, musela táto smrť zasiahnuť a otriasť."

Miro Jaroš (39), spevák:

„Čo sa stalo, je obrovská tragédia. Týka sa to všetkých. Už dva dni nosím v sebe hnev a snažím sa to pochopiť. Nedá sa. Vinníci musia byť potrestaní. Toto nesmie odísť do stratena,“ povedal Jaroš, ktorý bol na námestí za zosnulého novinára a jeho priateľku aj zapáliť sviečku.

Matej Sajfa Cifra (38), moderátor:

„Som práve na ceste z olympijských hier v Kórei. Ostal som šokovaný a smutný zároveň. Slovensko sa nesmie stať divokou krajinou východného bloku, kde sa mocenské zápasy vedú takýmto podlým a špinavým spôsobom. Tento ohavný čin treba vyšetriť a do basy treba posadiť nielen vraha, ale aj objednávateľa."

Na sociálnych sieťach svoj názor vyjadrili ďalšie známe tváre ako moderátorka Zlatica Puškárová, redaktorka Veronika Cifrová Ostrihoňová, herečka Barbora Švidraňová, aj speváčky Emma Drobná, Dominika Stará či Veronika Strapková.

