Takto zostarol známy slovenský superstarista: Neuveríte, dnes oslavuje 40!

Miro Jaroš sa zviditeľnil vďaka speváckej šou, kde patril už v tom čase k najstarším súťažiacim. Svojím extravagantným zjavom bol neprehliadnuteľný. Hoci si vtedy vypočul aj množstvo kritiky na svoj spevácky talent, nehodil flintu do žita, ale na sebe makal ďalej. A dnes patrí k úspešným interpretom, ktorého milujú predovšetkým deti. A zrejme málokto by tipol, že tento spevák dnes oslavuje okrúhle jubileum 40 rokov. Hoci mu pribudli nejaké tie vrásky, vyzerá lepšie ako kedykoľvek predtým.

Zaujímalo nás preto, ako sa cíti ako 40-nik. „Štyridsať je super, ľudia ma od rána tľapkajú po pleci a uťahujú si zo mňa, že som už starec. Ja to tak nevnímam, cítim sa mladý, mám veľa nápadov, energie. Je to super. Mám viac energie, než keď som mal tridsať!,“ odvetil topkám Jaroš.

Zisťovali sme, či plánuje aj oslavovať vo veľkom štýle. „Oslavovať budem na dvakrát. Prvá veľká oslava bude v piatok s mojimi kamarátmi. Pôjdeme na ňu hneď po pochode a budem sa baviť do rána, všetci majú na pozvánke, že majú prísť taxíkom. Druhá bude v nedeľu s mojou rodinou,“ netajil spevák, ktorý si žiadne drahé dary nepraje, práve naopak. „Moji hostia vedia, že ma poteší, ak namiesto darčeka prispejú na operáciu nožičiek Jakubkovi. Takže robím takú zbierku a keď sa to všetko podarí, tak to bude pre mňa najkrajší narodeninový darček, ktorý mu dáme spoločne,“ priznal skromne známy interpret, ktorý si často a rád zaspomína aj na spevácku šou, ktorá ho zviditeľnila.

„Na SuperStar si spomínam, veď zmenila môj život! Obrovská škola. Kritiku pred celým Slovenskom som neznášal ľahko, ale dnes musím priznať, že Paľo Habera mal pravdu. V podstate mi pomohol. SuperStar človeka naučí, čo je šoubiznis, môže spoznať ľudí, s ktorými bude neskôr spolupracovať, ale motorom bude musieť byť on sám. Držím palce všetkým súťažiacim,“ dodal na záver Miro. Oslávencovi prajeme všetko najlepšie! Fotografie Mira Jaroša z detstva, dospievania aj zo šou nájdete v našej GALÉRII»