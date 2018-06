Justin Topoľský v tom nie je sám: Obrovský TRAPAS českej herečky na celebritnej premiére!

Ide o známu českú sexbombu Barboru Mottlovú, ktorá na žiadnej spoločenskej akcii nemá núdzu o pozornosť. Najnovšie však nebola neprehliadnuteľnou vďaka svojmu atraktívnemu vzhľadu či napumpovanému hrudníku, ktorý na obdiv vystavuje rada a často. Na premiére filmu Backstage sa totiž kráska poriadne strápnila.

Barbora Mottlová sa v spoločnosti poriadne strápnila. Zdroj: Profimedia

Z kabelky vytŕčala obrovská biela cenovka. Zdroj: Profimedia

Do kina síce nacupkala nahodená v netypicky konzervatívnych šatách, no jej celkový look absolútne potopil jeden podstatný detail. Z lososovej kabelky jej totiž odstávala obrovská visačka, ktorá oznamovala, koľko za elegantný kúsok vyhodila. Každý z prítomných sa teda dozvedel, že nejde o žiadny drahý špás. Ak by ste si chceli zaobstarať podobnú, z fotiek, ktoré kolujú internetom, bez problémov vyčítate, že taška vás vyjde presne 2250 Kč (cca 88 eur). Barbora, tomu sa teda povie reklama!