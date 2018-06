Tajomstvo slovenskej milionárskej rodiny nabralo veľké rozmery: Už sa im to nepodarí skrývať!

Hoci Petra do divadla prišla vo voľných dlhých šatách, nedalo sa prehliadnuť, že spod oblečenia jej vykúka tehotenské bruško. Hoci sa fotografka doteraz verejne nepochválila, že už onedlho sa stane dvojnásobnou mamičkou, bez problémov nášmu fotografovi zapózovala. „Áno, budeme mať bábätko. Momentálne som v piatom mesiaci a narodiť by sa malo v októbri,“ povedala nám fotografka, keď sme ju neskôr oslovili.

Petra Ficová sa už onedlho stane dvojnásobnou mamičkou. V októbri svojmu partnerovi privedie na svet druhú dcérku.

Ako nám prezradila, dieťatko bolo plánované, a tak sa radostnú správu dozvedeli prakticky okamžite. „Vedeli sme to hneď, keďže sme to kontrolovali. Bude to dievčatko, Dorotka. Takže Johanka bude mať parťáčku, veľmi sa z toho tešíme,“ neskrývala obrovskú radosť krásna fotografka, ktorá teda svojmu partnerovi právnikovi Martinovi Rehákovi už onedlho privedie na svet druhého spoločného potomka. Šťastnej rodinke k prírastku srdečne gratulujeme!