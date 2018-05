Obrovské zdravotné problémy jojkárskej hviezdičky: Hospitalizácia a... šokujúca správa od lekára!

PRAHA - Tak toto teda nečakala! Melody Weefur (25) je divákom známa z jojkárskej šou Take me out či populárnej relácie Nákupné maniačky. Napriek mladému veku sa exotická kráska stará o nádhernú dcérku, ktorá je jej najväčším dôvodom na radosť. Len pred pár týždňami sa však život známej čokoládky obrátil naruby a lekár jej oznámil správu, s akou by nepočítala ani v sne.

Melody totiž trpela zdravotnými ťažkosťami, no ako sa napokon ukázalo, nešlo o žiadnu smutnú správu. Práve naopak. Brunetka je totiž tehotná! „Úprimne, zo začiatku to nič moc nebolo. Neustále zvracanie a následné hospitalizácie, ale teraz je to už omnoho lepšie. Opäť naberám sily,“ povedala pre Tv Joj šťastná mamička, ktorá si v začiatkoch tehotenstva prešla poriadnymi komplikáciami.

Melody Weefur a jej dcérka Harmony majú dôvod na radosť. Už onedlho im do rodinky pribudnú dvojičky.

Najväčším šokom však bola správa, že nejde o bežné tehotenstvo. Melodyna dcérka Harmony sa totiž dočká rovno dvoch súrodencov. „Harmony sa teší, pre ňu je to splnený sen. Konečne bude mať súrodenca. Aj keď pohlavie poznáme, nechceme to zatiaľ zverejňovať. Poviem iba, že pre našu princeznú je to stav veľmi ideálny, lebo aj pohlavie je presne podľa jej priania. A to všetko hneď na druhú – jednovaječné dvojčatá,“ priznala exotická kráska, ktorá je aktuálne už vo štvrtom mesiaci tehotenstva.