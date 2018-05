V jojke to vrelo: Dôchodkyňa spôsobila divákom poriadne nervy!

Dôchodkyňa pani Helena zo Šarišských Michalian celý život pracovala ako krajčírka. Okrem toho vychovala 3 deti a je vášnivá záhradkárka. Rozhodla sa však skúsiť šťastie a k dôchodku si prilepšiť nejakými eurami. Kúpila si žreb a dostala sa do finále zábavnej súťaže Veľký balík. Nakoniec si sadla „do horúceho kresla“, kde súťažila o pekne mastné sumičky. A ako sa ukázalo, sympatická dôchodkyňa je poriadna hráčka, ktorá divákom do poslednej chvíle robila poriadne nervy. V hre totiž boli ešte stále ukryté dva balíky. V jednom 50 centov, a v tom druhom 250 tisíc eur.

„Mala som z toho poriadnu trému. Zo samotnej hry, zo štúdia, z ľudí a aj z kamier. Keď som dostala ponuku od bankára, aj som ju chcela prijať, ale napokon som ju nevzala a ani neviem, prečo. Čo som urobila, som si uvedomila až vtedy, keď som to vyslovila. Strašne som sa bála, že to nevyjde. Priznám sa, že som trošku tušila, že práve v mojom balíku bude tých 250 tisíc, ale už som to nechcela riskovať. Už aj odmietnutie prvej ponuky bankára bol dostatočný risk,“ odvetila dôchodkyňa, ktorá nakoniec prijala ponuku od bankára v hodnote 112 500 eur. Už dokonca vie, čo urobí aj s vyhratými peniazmi. Chcela by ísť do kúpeľov, zatepliť dom a vymeniť okná, dvere a strechu, keďže bývajú v staršom dome... K výhre gratulujeme!