Ups, to je TRAPAAAS: Lakatošová chcela byť sexi a... Strepala sa rovno pred kamerami!

BRATISLAVA - Juuuj, tak toto jej teda nevyšlo! Silvia Lakatošová (44), riaditeľka Miss Universe, je krásna talentovaná žena, ktorá dokáže snáď čokoľvek. Šikovná kráska sa naposledy objavila v markizáckom Let's dance, kde svoju konkurenciu v každom kole prevalcovala. Bodaj by nie, je všeobecne známe, že tancu sa kedysi aktívne venovala a v podstate s ním vyrastala. No hoci je brunetka bezpochyby talentovaná, najnovšie sa jej podarilo poriadne strápniť...

Silviu totiž pozvali ako hosťa do obľúbenej jojkárskej relácie Všetko, čo mám rád. Tam vždy prítomné celebrity predvedú spevácke či tanečné číslo, no a inak to nebolo ani v prípade známej brunetky. Tá sa rozhodla zatancovať tango za účasti Davida Schavela, s ktorým súťažila aj v spomínanom Let’s dance.

Ešte pred samotným nakrúcaním pred divákmi však prebiehala generálka, kde boli prítomní moderátori aj televízny štáb. Keď Silvii pustili hudbu, aby si mohla tanec nacvičiť, stalo sa niečo, čo všetkých ohromne pobavilo. Po pár sexi pohyboch k Lakatošovej pristúpil David a počas toho, ako sa išla prehnúť dozadu, sa jej namiesto zmyselnej pózy podlomili nohy a spadla na zem.

Podľa smiechu, ktorý odznieva vo videu, je jasné, že na brunetkinom páde sa v štúdiu dobre zabávali. Našťastie, podľa jej reakcie je jasné, že ani ona si zo svojho trapasu nerobila ťažkú hlavu a celú situáciu vzala športovo. No a to, či jej tanečné číslo vyjde aspoň naostro pred zrakmi divákov, si môžete pozrieť v najnovšej epizóde Všetko, čo mám rád.