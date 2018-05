Prasklo sladké tajomstvo: Najkrajšia slovenská herečka je tehotná!

Slovenská herečka Gabika Marcinková, ktorá má na svojom konte niekoľko skvelých filmových a seriálových počinov, má obrovskú dôvod na radosť. So svojím manželom – lídrom kapely Heľenine oči – Martinom „Lynchom“ Mihalčínom sa totiž už čoskoro stanú rodičmi. Umelkyňa, ktorú v roku 2012 zaradila istá americká stránka medzi 100 najkrajších žien sveta, už sladké tajomstvo či rozkošné rastúce bruško neskryje, a preto vyšla s pravdou von.

To, či so svojím partnerom neplánujú aj spoločného potomka, sme od brunetky vyzvedali už vo februári na mediálnej premiére markizáckeho seriálu Milenky. Gabriela nám vtedy odpovedala, že sa obaja riadia skôr prítomnosťou a všetkému nechávajú voľný priebeh. Dnes je už všetko nad slnko jasné a my budúcej mamičke zo srdca gratulujeme! Informáciu o tehotenstve herečka potvrdila pre Plus 1 deň.