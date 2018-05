Klamstvá jojkárskej moderátorky o rozchode: Veď už dovolenkovala s iným mužom!

Alexandra Orviská je krásna žena, a tak sa okolo nej neustále motajú aj mnohí muži. V posledných rokoch najmä športovci, z ktorých si brunetka zjavne nevie vybrať. Naposledy tvorila pár s hokejovým brankárom Jaroslav Janusom, s ktorým to skúšala už pred rokmi, no nevyšlo im to vtedy a ani teraz!

Ako nám sympatický brankár priznal, s moderátorkou už pár netvorí. Alexandra sa to však snažila utajiť a o rozchode nám zámerne klamala. „Fakt? Ach, ach. Že pozdravujem zdroj,“ odpísala nám Orviská a pridala niekoľko smejúcich sa smajlíkov. Keď sme sa teda opýtali, či to naozaj nie je pravda, odvetila: „Veď to sú také hovadiny, že ma to nebaví riešiť.“ Ukázalo sa, že až také hovadiny to nakoniec neboli. Janus nám totiž prezradil, že už zhruba mesiac a pol sú rozídení. To však nie je všetko.

Jojkárka Orviská: Rozchod so zajačikom?!

Náš zdroj nás totiž upozornil, že Orviská už stihla aj dovolenkovať s iným mužom. Dokonca ide o ďalšieho jej expriateľa, 26-ročného hokejistu Lukáša Kozáka, s ktorým chodila pred tromi rokmi potom, čo sa rozišla práve s Janusom. Orviská a Kozák sa totiž pochválili takmer úplne rovnakými fotkami z dovolenky. „Obidvaja v rovnakom čase, koncom apríla oddychovali na ostrove Maurícius,“ dozvedeli sme sa.

Alexandra Orviská pridala takúto fotku z ostrova Maurícius.

V tom istom čase pridal rovnakú fotku aj Lukáš Kozák. Náhoda?

O všetkom svedčia aj zábery na ich profiloch na instagrame. Hoci sa snažili dávať fotky z iného uhla, je zjavné, že ide o rovnakú destináciu. Dokonca moderátorka pod jednu fotku napísala: „Keď vymeníš lásku za ešte väčšiu lásku.“ Či tým myslela športovcov, alebo niečo iné, vie iba ona sama.

O tom, že Saša je opäť s Lukášom, nás informoval aj ďalší zdroj: „Znova sa vrátila k Lukášovi Kozákovi, s ktorým bola medzitým, ako sa s Janusom rozišla prvýkrát a ako sa znova dali dokopy.” Ako sa zdá, brunetka si nevie vybrať, ktorý z týchto dvoch hokejistov je ten pravý. To zrejme ukáže až čas. Ďalšie ich fotky z tropického raja nájdete v našej GALÉRII»