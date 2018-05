Ďalší rozchod v šoubiznise: Známa jojkárka a hokejista netvoria pár! On sa už stretáva s modelkou...

Alexandra Orviská sa kedysi zviditeľnila cez šou VyVolení, neskôr mala vzťah s bubeníkom Martinom Valihorom, ktorému porodila aj dcéru. Najviac pozornosti ale pútala románikom so ženatým futbalistom Robom Vittekom. Neskôr sa po jej boku vystriedali aj iní fešní športovci. Naposledy tvorila pár s hokejovým brankárom Jaroslav Janusom, s ktorým to skúšala už pred rokmi, no nevyšlo im to vtedy, a ani teraz!

Pred pár dňami sa nám do redakcie totiž dostali informácie, že jojkárska tvár a sexi športovec už netvoria pár. Oslovili sme preto moderátorku, či je to pravda. „Fakt? Ach, ach. Že pozdravujem zdroj,“ odpísala nám Orviská a pridala niekoľko smejúcich sa smajlíkov. Keď sme sa teda opýtali, či to naozaj nie je pravda, odvetila: „Veď to sú také hovadiny, že ma to nebaví riešiť.“ Ale ako sa najnovšie zdá, nehovorila pravdu.

V stredu večer totiž Janusa odfotil náš čitateľ v istom podniku na nábreží Dunaja s krásnou slečnou po boku a nebola to Orviská. Preto sme oslovili aj Jaroslava a zisťovali, či s jojkárkou ešte tvorí pár. Brankár, ktorý je aktuálne voľným hráčom, ale poslednú sezónu hral za český Liberec, na rovinu priznal, že už so Sašou nie je. „No, je to pravda, netvoríme pár, ale ďalej by som to nechcel nejako rozoberať,“ priznal topkám Janus. Na otázku, ako dlho spolu teda nie sú, odvetil: „Neviem, tak už je to nejaký ten mesiac a pol.“ Prečo im vzťah stroskotal, však konkretizovať nechcel.

Zároveň sme zisťovali, či blond kráska, ktorá mu robila v stredu večer spoločnosť, je jeho nová priateľka. „Jaj, ja novú priateľku určite nemám... Aaa, to je asi všetko, čo vám k tomu môžem povedať,“ zareagoval prekvapený športovec, ktorý na otázku, či to bolo rande, povedal: „Bola to kamoška a ďalej nemám k tomu čo dodať.“ Podľa našich informácií, ide o krásnu blond slečnu, ktorá sa volá Kaja a údajne robí modeling. Nechajme sa prekvapiť, ako sa ich vzťah časom vyvinie...