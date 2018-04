Známa moderátorka z Jojky: V zarezaných plavkách ukázala sexi ritku!

Dráždivým záberom sa moderátorka jojkárskeho Top Star magazínu Alexandra Orviská pochválila aj na sociálnej sieti Instagram. V červených plavkách, ktoré boli symbolom obľúbeného seriálu Baywatch v 90-tych rokoch minulého storočia, sa predviedla aj brunetka. Tá si v nich zapózovala na golfovom ihrisku na ostrove Maurícius, kde momentálne dovolenkuje s kamarátkami.

Hoci brunetke nevidieť tvár či jej prednosti, predsa len týmto záberom od chrbta potešila mnohých pánov. Alexandre sa totiž plavky poriadne zarezali do zadku, a tak ukázala svoju sexi ritku v plnej kráse. A treba povedať, že by mohla pokojne konkurovať aj vtedajším plavčíčkam. Postavu na to rozhodne má a rovnako dobre vie zaujať aj mužské osadenstvo v pekelne rajcovných plavkách. Veď pozrite sami! Fotografie nájdete v našej GALÉRII»