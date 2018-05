Známa tvár z obrazoviek o svojich démonoch: Boj s alkoholom ešte nevyhral!

Hoci na televíznej obrazovke pôsobí Jožo Kubáni ako neohrozený reportér a dobyvateľ Tatier, v súkromí si pred rokmi prešiel poriadne náročnými chvíľami. Prepadol totiž alkoholu. V tom čase bol vraj poriadne neznesiteľný a zo svojich problémov obviňoval celý svet, len nie seba. Neskôr odišiel do ústrania, aby sa zo závislosti vyliečil. Zo dňa na deň prestal piť, no ako sám aj dnes priznáva, boj ešte nevyhral.

O svojom démonovi, ktorým je aj alkohol, otvorene prehovoril vo svojej knižnej prvotine Z Tatier Jožo Kubáni. V najosobnejšej kapitole s názvom Mount alkohol opísal svoj príbeh liečby. „Chcel som to napísať trochu inak, s tým, že sa tam možno niekto nájde, kto si povie, aha, tak už možno som na podobnej ceste,“ priznal pre jojkársky TopStar Kubáni, ktorý svoj boj prirovnal k výstupu a k zostupu na horu a stále hovorí, že to nemá úplne za sebou.

„Vtedy človek zistí hodnotu priateľstva. To vedomie, že ma televízia a kolegovia neodpísali, to bola obrovská vzpruha,“ povedal reportér, ktorý s alkoholom musí bojovať do konca života. Lebo stačí malý pohárik a život sa mu opäť obráti naruby.