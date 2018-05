Rytmus po rozchode s Darou: Zbalil známu moderátorku?! Kráska prehovorila

BRATISLAVA – Nový pár? Pred pár týždňami známa pop diva Dara Rolins (45) šokovala svojich fanúšikov, keď otvorene priznala, že s raperom Patrikom Rytmusom Vrbovským (41) už netvorí pár. Po takmer 7 rokoch sa rozišli. V momente sa okolo speváka začali točiť mnohé slečny. Najnovšie sa vynorili informácie, že by mal randiť so známou moderátorkou.

Reč je o moderátorke Superstar Jasmine Alagič, ktorá ho mala očariť svojím šarmom a exotickým zjavom. Českému portálu Extra prezradil dôveryhodný zdroj, že dvojica už spolu tvorí pár. „Rytmus randí s jedným z dvoch moderátorov Superstar,“ tvrdil. Keďže spevácku šou moderujú Leoš Mareš a Jasmina Alagič, je zrejme jasné, ktorého moderátora myslel. „Je krásna a je to v začiatkoch, ale už skutočne spolu randia,“ tvrdil zdroj spomínanému portálu.

Preto nás zaujímalo, či je to naozaj tak. „Usmievame sa na tom všetci od rána, jasné, že je to blbosť, my sme kamaráti. Mne ako človek sedí, ale nie, nie sme partneri,“ odvetila rázne Alagič, ktorá je síce už dva roky voľná, ale stále nezadaná. Zrejme práve preto nastali okolo jej osoby takéto špekulácie. Známe tváre ale vedia často aj zatĺkať, a tak zrejme iba čas ukáže, či naozaj medzi kamarátmi vznikne aj niečo viac, alebo si Jasmina i Rytmus nájdu úplne iné lásky.

