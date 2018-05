Priznanie zahraničnej hviezdy: JA som s Jasminou Alagič!

BRATISLAVA - O Jasmine Alagič (28) sa v poslednom období hovorí stále viac - stala sa totiž moderátorkou obľúbenej speváckej šou SuperStar... A najnovšie sa začalo hovoriť aj o tom, že by mala randiť s raperom Patrikom Vrbovským (41). Sexi kráska však včera na Instagrame zverejnila video, na ktorom hviezdny spevák Akon (45) tvrdí, že s ňou nie je Rytmus, ale on.

Moderátorka Jasmina Alagič aktuálne púta pozornosť nielen moderovaním speváckej šou SuperStar, ale aj špekuláciami, že by mala randiť s rozídeným raperom Partikom Rytmusom Vrbovským. Kráska však tvrdí, že je to blbosť.

„Usmievame sa na tom všetci od rána, jasné, že je to blbosť, my sme kamaráti. Mne ako človek sedí, ale nie, nie sme partneri,“ poprela začiatkom mája pre Topky.sk Alagič. A aktuálne v tejto súvislosti zverejnila na Instagrame vtipné video, na ktorom svetová hviezda Akon tvrdí, že v skutočnosti s brunetkou nie je Rytmus, ale on.

„Počúvajte ľudia, tu je Akon a chcem urobiť jedno vyhlásenie. S Jasminou som ja, nie Rytmus. Pochopte to!“ hovorí americký spevák Akon na záberoch. Video včera zdieľalo na Instagrame mnoho známych tvárí okrem iných aj samotný Rytmus či dokonca hviezdny Akon.