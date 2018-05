Ďalší párik v šoubiznise: Známa kráska rok po rozchode s Kmotríkom priznala nový vzťah!

Miss Slovensko 2012 Kristína Krajčírová je opäť šťastná. Po tom, čo sa v januári minulého roka objavila na Plese v opere v spoločnosti kamaráta, návrhára Lukáša Kimličku, vyšlo najavo, že jej stroskotal vzťah s bohatým šéfom futbalového Slovana Ivanom Kmotríkom ml. Pár tvorili 4 roky a bolo ich často vídať v spoločnosti vždy ruka v ruke. Po roku samoty sme sa však dozvedeli, že plavovláska je opäť zadaná.

Zisťovali sme o jej novom vzťahu viac. Známa kráska ostala pri našej otázke o novom priateľovi zaskočená, začala sa vykrúcať a nový vzťah chcela zatĺkať. Nakoniec ho však priznala. „Neviem, kto vám to povedal. Ja si práveže svoje súkromie veľmi strážim, ja naozaj nechcem o ňom nič hovoriť, lebo si dávam veľký pozor na to, čo sa dostane von a čo nie. Som vo svojom súkromí spokojná a šťastná,“ odvetila tajomne Krajčírová, ktorá nám ale priznala, že je zadaná, len o svojom novom partnerovi nechce hovoriť.

Napriek tomu sme sa pokúsili zistiť, či ide opäť o nejakého známeho muža. „Nie, nie je známy, ani zo šoubiznisu, je úplne mimo. Sme už dlhšie spolu, nie je to týždeň ani dva, je to dlhšia doba, ale nie je to nikto známy a ja som naozaj spokojná, že to nie je nikto známy,“ povedala na záver bývalá misska. Prajeme, nech im vzťah čo najdlhšie vydrží.