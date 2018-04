Známy moderátor si vystrelil zo smrti ruských detí: Za debilnú poznámku teraz nesie takéto následky!

V rannej šou viedol moderátor rozhovor s tlačovým hovorcom pražských hasičov, ktorý sa vyjadroval k nedávnej tragédii v Rusku. V obchodnom dome tam pri požiari zahynulo niekoľko detí, ktoré sa nedokázali dostať z uzamknutých kinosál. „Tie deti boli zamknuté. Zamknúť niekoho do nejakého priestoru, to jednoducho nemôžete urobiť. Tam musia byť voľné únikové cesty,“ vyjadril sa hovorca Martin Kavka.

To, čo nasledovalo neskôr, však zrejme nečakal nikto. Říbal sa totiž aj napriek debate o obrovskom nešťastí rozhodol zavtipkovať. „Martin, máte deti? No, tak niekedy ich predsa musíte niekam zavrieť, aby bol pokoj,“ povedal bez kúska hanby a zjavne i triezveho úsudku. A aby toho nebolo málo, „prúser“ sa rozhodol „zachrániť“ ďalšou hláškou. „Nie, samozrejme to zľahčujem iba, ale je to peklo,“ skonštatoval moderátor, ktorý napokon sám svoju poznámku označil za „debilnú“.

Moderátor Petr Říbal si svojím nepremysleným vtipom poriadne zavaril.

Okrem množstva divákov Petrovo správanie odsúdilo i vedenie televízneho spravodajstva, ktoré sa v mene televízie divákom i rodinám pozostalých ospravedlnilo a zároveň prisľúbilo, že z moderátorovho prešľapu vyvodí patričné dôsledky. A zdá sa, že k tomu skutočne došlo. Namiesto Říbala a jeho kolegyne Hany Mašlíkovej sa na obrazovke objavila iná moderátorská dvojica.

Českí susedia momentálne špekulujú o tom, či sa Petr ešte na obrazovky vôbec vráti. Medzi jeho kolegami v televízii sa podľa českého Expresu vraj šušká, že to, čo moderátor sebe i televízii spôsobil, je tak vážny priestupok, že napokon môže byť rád, ak vôbec dostane miesto radového redaktora...