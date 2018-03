Šialená stávka moderátora SuperStar: Ak poruší TOTO, príde o svoje hriešne drahé Ferrari!

Moderátor markizáckej šou SuperStar Leoš Mareš je známy svojou záľubou v hriešne drahých autách. Je majiteľom luxusného športiaka Ferrari 488 GTB Spider, ktorého cena prekračuje výšku 200 000 eur. V blízkej budúcnosti však oň môže pokojne prísť. Dôvod?

Bláznivý Čech sa totiž rozhodol pristúpiť na stávku, v ktorej ide práve o jeho drahého bieleho tátoša. Prezradil to pred pár dňami na sociálnej sieti Instagram. „Tak, priatelia, dnes na Deň učiteľov, vznikla stávka, ktorá možno veľa zmení. Stavila som sa s Patrikom (Hezuckým, pozn. red.), že budem mesiac jazdiť na trabante. Až do koncertu,“ informoval svojich fanúšikov.

Mareš totiž prezradil, že keby nebol moderátorom, bol by zrejme učiteľom. Jeho kolega z rádia sa preto opýtal, či by aj vtedy jazdil na Ferrari. No a tak to celé vzniklo. Leoš totiž zahlásil, že pokojne by sa viezol aj na trabante, že je predsa obyčajný chlapec z Berouna.

A tak sa niektorí z Čechov môže stať v najbližších týždňoch majiteľom jeho luxusného vozidla. „Od prvého apríla kto ma uvidí v inom aute, než v Trabante, tak bude jeho. Toto Ferrari 488 GTB bude toho, kto ma načape,” vyhlásil na Instagrame Mareš. Nechajme sa teda prekvapiť, ako táto stávka napokon dopadne!