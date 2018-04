Fantastická premena na Markíze: Toto je tá istá osoba?

To sa len tak nevidí! V utorok večer sa v markizáckej relácii O 10 rokov mladší objavili manželia Bačovci, ktorí sa vďaka účinkovaniu v šou zmenili nielen navonok, ale aj vo vnútri. Hoci sú manželmi už dlhé roky, ich vzťah prechádzal poriadnou skúškou. Sú rodičmi troch detí a popri práci a rodine nemali toľko času na seba, no po čase sa rozhodli skoncovať so svojím zanedbaným „ja“ a prihlásili sa do markizáckej relácie, kde v priebehu pár dní z nich urobili iných ľudí.

Obaja absolvovali niekoľko plastických operácií, ošetrenie pleti i vylepšenie chrupu. Majke pred premenou ľudia na ulici tipovali 46 rokov. Upravili jej viečka a obočie, vyhladili jej pleť, upravili zuby, profesionálny kaderník jej zmenil nevýrazný účes a vizážista ju dokonale nalíčili. K tomu pridali zvodný outfit a mamička troch detí razom omladla o 16 rokov. Po premene ju ľudia odhadovali na 30 rokov.

Stylisti a vizážisti vykresali neskutočného sympaťáka aj z jej manžela Maroša, ktorému pred premenou tipovali v priemere 47 rokov. Podstúpil plastiku nosa, ucha a dopĺňal sa mu aj kus obočia. Po 35 rokoch navštívil zubára, ktorý mu vymenil hornú časť chrupu. Upravili mu vlasy a bradu, nahodili ho do mladistvého outfitu a ľudia mu po premene razom hádali 30 rokov. Maroš tak omladol o 17 rokov. Výsledkom ich premeny je omladnutie o neuveriteľných 33 rokov. Fotografie si môžete pozrieť v našej GALÉRII»