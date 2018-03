Herečka Čobejová (47) s napichanými perami šokuje: Ja si dám urobiť všetko!

BRATISLAVA – Každá žena chce dobre vyzerať a výnimkou nie je ani herečka Michaela Čobejová (47). Napriek tomu, že charizmatickej blondínke chýbajú 3 roky do 50-tky, na svoj vek rozhodne nevyzerá. Práve naopak. K mladistvému vzhľadu si však pomáha aj rôznymi estetickými zákrokmi a vôbec sa tým netají. Pre topky nedávno priznala, že botox a napichané pery nie sú jediné, čo podstúpila. Na prekvapenie mnohých tvrdí, že by si dala urobiť všetko!

Obľúbená herečka Michaela Čobejová je nielen mama dvoch dcér, ale aj krásna žena, ktorá sa o seba naozaj stará. Napriek tomu, že jej tiahne pomaličky na 50-tku, vyzerá oveľa mladšie a starnutie jej vraj nevadí. Ako sama priznáva, k mladistvému vzhľadu si dopomáha aj rôznymi zákrokmi. „Starnutie je prirodzená súčasť života, čo teraz. Vôbec sa nebránim zákrokom, botoxom, veď je to o mne známe, ale vidíte, že vôbec to nepreháňam, snažím sa...“ priznala topkám Čobejová, ktorá svoj vek a starnutie pociťuje: „Veď áno, každý to pociťuje, ale mne to nevadí.“

Zaujímalo nás, aké zákroky podstúpila a čo naopak by si nikdy nedala upraviť. „Toto je pre mňa ťažká otázka, lebo ja si dám všetko a viete, že veľmi otvorene o tom rozprávam. Ale teraz som sa rozhodla, že budem jednoducho starnúť, že možno už stačilo. Pomaly sa vyrovnám s tým, že budem starnúť prirodzene, normálne a nebudem to siliť,“ priznala herečka, ktorá sa na jednej strane nebráni žiadnemu zákroku, no strane druhej by už chcela prirodzene starnúť.

Všimli sme si, že má zväčšené pery, a preto nás zaujímalo, či by si predsa len nechcela dať ešte niečo upraviť, alebo časom – ako mnoho iných žien – zväčšiť pery ešte viac. „Nemám ten pocit, že by som si mala dávať niečo robiť, poviem, že som všetko vyskúšala. Vyskúšať je jedna vec a stať sa otrokom je druhá vec, ale ja nechcem súdiť nikoho, každý nech si robí, čo chce,“ uviedla blondínka a dodala: „Pre mňa je dôležitá v mojom povolaní mimika a ja sa snažím, pokiaľ nakrúcam, vyvarovať sa zásahom, aby som nebola neprirodzená.“ Viac sa dozviete z videa vyššie, kde okrem zákrokov herečka prezradila aj čo-to o svojej dovolenke, ktorú nedávno absolvovala.

Michaela Čobejová sa netají tým, že má zväčšené pery.