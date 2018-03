Spor kvôli smrti amerického herca: Takto to dopadlo

Peniaze z vyrovnania "poputujú do Nadácie Antona Yelchina a na nakrúcanie dokumentu o Antonovom živote. Cieľom nadácie je podporiť mladých ľudí v umení, ktorí pre vysiľujúce ochorenie alebo zdravotné postihnutie čelia problémom v kariére," uviedla Yelchinova publicistika Jennifer Allen.

Urovnanie sporu s Victorom a Irinou Yelchinovcami potvrdil prostredníctvom vyhlásenia aj Fiat Chrysler. "Fiat Chrysler Automobiles v Spojených štátoch je potešená, že sme dosiahli priateľské riešenie tejto záležitosti. Detaily dohody sú tajné," uviedla automobilka v stanovisku a opätovne vyslovila úprimnú sústrasť rodine zosnulého herca.

Dvadsaťsedemročný herec zomrel predvlani 19. júna v dôsledku zadusenia po tom, ako sa jeho auto Jeep Grand Cherokee na strmom kopci pohlo a pritlačilo ho o stenu na príjazdovej ceste.

Yelchinovci podali žalobu na automobilku v auguste, pričom ju žalovali z nedbanlivosti a zodpovednosti za chybný produkt. V dokumentoch poukazovali na to, že defektné riadiace páky, ktoré automobilka používala, sú príčinou viacerých nehôd spôsobených pohybom automobilu bez vodiča. K takýmto patrí aj Yelchinov incident. Spomínaná žaloba bola pravdepodobne prvá v súvislosti s týmto problémom, v ktorej žalobcovia vinili spoločnosť z usmrtenia. Obchodné zastúpenie Chrysleru v Kalifornii neskôr na žalobu reagovalo protižalobou, v ktorej tvrdilo, že Anton Yelchin bol za svoju smrť zodpovedný sám, lebo auto nepoužíval správne.

Anton Viktorovich Yelchin sa narodil 11. marca 1989 v Petrohrade. Jeho rodičmi sú ruskí krasokorčuliari, ktorí emigrovali do USA, keď mal len šesť mesiacov. Zahral si napríklad v miniseriáli Unesení (2002) alebo vo filmoch Ako pavúk (2001), Srdce v Atlantíde (2001), Nezabudnuteľné detstvo (2004), Alpha Dog (2006), Charlie Bartlett (2007), Terminator Salvation (2009), Scary Night (2011), Šialene zamilovaní (2011), Prežijú len milenci (2013), Lovec duchov (2013) či Green Room (2015). Jeho posledný film Thoroughbreds sa dostal do amerických kín začiatkom marca. Známy však bol najmä ako Pavel Chekov z trojice nových spracovaní kultového Star Treku s názvami Star Trek (2009), Star Trek: Do temnoty (2013) a Star Trek: Do neznáma (2016).