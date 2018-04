Čobejovej drastický režim: Tak toto už preháňa!

BRATISLAVA - Toto by zvládal iba málokto! Herečka Michaela Čobejová (47) aj s pribúdajúcimi rokmi vyzerá stále skvelo a štíhlo. No ona to vidí trošku inak. Ako topkám priznala, trápia ju kilá, a preto dodržuje občas aj poriadne drastický režim. Doslova hladuje!

Ako každá žena, tak aj obľúbená herečka Michaela Čobejová chce dobre vyzerať. Napriek tomu, že vyzerá štíhlo, ona si myslí opak. „Neverte tomu, to tá čierna farba. Lepia sa na mňa kilá. A čím som staršia, tým musím menej jesť, v podstate som sa pristihla, že jem tak málo a tak veľa cvičím, že teraz schudnúť kilo je... Keď som mala dvadsať, tak som to za jeden deň schudla, to už takto nefunguje,“ posťažovala sa nám herečka.

Zaujímalo nás, či ju aj tie kilá, ktoré má podľa seba navyše, trápia. „Keď si obliekam rifle, tak ma to trápi,“ odvetila Čobejová, ktorá sa však snaží zdravo stravovať aj cvičiť. „Dávam si pozor, čo zjem, ale zas mám také dni, že jem úplne všetko, lebo nie je dobré telo navyknúť na taký úsporný režim. Ja chodím cvičiť s takou partiou dvakrát do týždňa s trénerkou, s ktorou celý čas rozprávame iba o jedle, akoby sme mysleli iba na jedlo, ale evidentne myslíme. Viem, koľko by som mala jesť, čo by som mala jesť, ale je to ťažké s disciplínou, lebo naozaj s vekom to ide ťažšie dolu,“ povedala nám blondínka, ktorá práve kvôli nedbalej disciplíne občas pristúpi aj k drastickejšiemu režimu.

Na otázku, či sa niekedy pristihla, že hladuje, odvetila: „Snažím sa jesť 3-krát denne, ale zámerne si cvičím vôľu, že jeden deň nejem, pijem iba vodu s citrónom. Alebo som mala taký pôst, že som 10 dní pila iba vodu so špeciálnym sirupom, po troch dňoch, ktoré boli kritické, som na štvrtý deň zistila, že som prestala myslieť na jedlo. Asi sú tie pôsty dobré na udržanie disciplíny, pestovanie vôle.“ Pri takomto pôste by zrejme mnohí zalamovali rukami a povedali, že je to nie je treba, že to preháňa, ale herečka zrejme vie, čo robí. Zrejme aj u nej platí známa fráza: Pre krásu sa musí trochu trpieť.