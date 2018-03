Jančich lieta v podvode, slovenskí herci prehovorili: Sprosto ich zneužili!

Hlavné úlohy v predstavení si podľa oficiálneho popisu predajcu lístkov mali zahrať Dominika Richterová a Juraj Bača. „Keď som si prvýkrát všimla, že moje meno visí niekde na stránke, tak som žiadala, aby sa to stiahlo, pretože je také základné pravidlo, že takéto veci sa zverejňujú až po nejakom dohodnutí si podmienok a po podpísaní zmluvy,“ hnevala sa v markizáckom Reflexe známa herečka.

Na spoluprácu ju oslovil Braňo Jančich, ktorý kontaktoval aj Baču. „Nás to strašne mrzí, hlavne kvôli sklamaným detským srdiečkam, lebo naše mená boli takisto zneužité. My sme boli na začiatku oslovení do spolupráce, ale od začiatku sa nám tá komunikácia zdala byť trošku zvláštna, takže sme sa nakoniec rozhodli do toho projektu neísť. Nepodpísali sme žiadnu zmluvu, nikomu sme nedali žiadne práva na to, aby mohli byť použité naše mená. Potom sme sa neskôr od našich známych začali dozvedať, že máme ísť niekam spievať ako herci z muzikálu Frozen. Vravím, nebláznite, my tam nič nerobíme, nie sme toho súčasťou,“ povedal herec, ktorý komunikoval s Jančichom.

Dominika Richterová a Juraj Bača (vpravo) si mali v muzikáli Anna a Elsa zahrať hlavné úlohy.

Ten tvrdí, že výhrady hercov akceptoval. „Existovala ústna dohoda, že v tom projekte budú hrať. Potom, keď sa začali riešiť tie zmluvy a boli tam nejaké výhrady z ich strán, že ešte tam nie sú podpísané zmluvy a už ich meno figuruje v popise podujatia, tie mená boli stiahnuté. Neexistovali ani tlačové správy ani nijaké oficiálne webstránky,“ vyjadril sa v Reflexe. Mená oboch hercov však figurujú doteraz rovno na niekoľkých stránkach.

Jančich aktuálne hovorí, že oklamaný bol i on. Organizátor podujatí, spoločnosť Platinum 55 so sídlom vo Varšave, ho vraj nakontaktoval, aby zabezpečil predstaveniu slovenskú produkciu. Braňo hovorí, že v momente, keď prišiel na to, že spoločnosť nemá vysporiadané autorské práva, spoluprácu ukončil. „Bohužiaľ, táto agentúra stihla do toho momentu predať nejaký počet vstupeniek. Aj naša agentúra bola na tom projekte stratová. Podľa mojich informácií by v priebehu pár dní malo prísť k jednorazovému vysporiadaniu všetkých ľudí,“ vyjadril sa.

Braňo Jančich mal pre muzikál zabezpečiť slovenskú produkciu. Hovorí, že od projektu odstúpil hneď, keď zistil, že poľský usporiadateľ nemá vysporiadané autorské práva.

Ako povedal, premýšľal i nad tým, že by na poľského organizátora podal trestné oznámenie. Nakoniec sa však rozhodol neurobiť to. „Svoj ďalší čas a energiu by som radšej venoval do nových projektov, ako teraz hľadať v Poľsku nejakých majiteľov a konateľov,“ povedal na záver. Redaktorka Markízy sa však rozhodla slovenskú konateľku vypátrať. Bohužiaľ, neúspešne. Na uvedenej adrese sa údajne nezdržuje už 5 rokov.

Celá pofidérne vyzerajúca situácia je o to horšia, že tisícky ľudí sa nedokážu dostať k svojim peniazom. A to aj napriek tomu, že od zrušenia predstavenia ubehlo už 5 mesiacov. Predajca vstupeniek sa vyjadril, že čaká na uvoľnenie prostriedkov od poľského usporiadateľa na svoj účet, aby mohol peniaze vrátiť. Zákazník totiž zakúpením lístkov vstupuje do obchodného vzťahu priamo s organizátorom, nie s predávajúcim. Hoci niekoľkým ľuďom sa suma za vstupenky už vrátila, drvivá väčšina sa jej doteraz nedočkala.

„Bolo mi povedané, že organizátor neposkytuje finančné prostriedky na pokrytie vrátenia vstupného. Následne som zistila, že tých predstavení na Slovensku bolo zrušených 6. Môže to byť zhruba okolo 20 000 miest a pri tom vstupnom 19,90 za jednu vstupenku, ktorú sme uhradili, je to objem okolo 400 000 €,“ povedala nahnevaná zákazníčka, ktorá sa rozhodla celú vec riešiť cez markizácky Reflex a je rozhodnutá bojovať aj naďalej. „Pripadá mi to celé ako obrovský podvod,“ vyhlásila otvorene. Predávajúca spoločnosť však napokon vyhlásila, že všetkým klientom budú peniaze vrátené a moderátor Patrik Herman prisľúbil, že situáciu budú aj naďalej sledovať.