To naj z OTO 2018: Voštinár vyvetral manželku, hriešne zvodná topmodelka a Nikodým... Fíha, akého má fešného syna!

Vlado Voštinár s manželkou Klaudiou, Michaela Kocianová a Martin Nikodým so synom Adamom

BRATISLAVA - V sobotu večer si to známe tváre nášho šoubiznisu namierili do novej budovy Slovenského národného divadla. Práve tam sa totiž konal 18. ročník odovzdávania cien ankety OTO. Galavečer si nenechal ujsť napríklad moderátor Vlado Voštinár (54), ktorý do spoločnosti priviedol aj krásnu manželku Klaudiu (48), slovenská topmodelka Michaela Kocianová (29) zas pútala pohľady hriešne zvodnými šatami a moderátora Martina Nikodýma (47) sprevádzal syn Adam (17). Pozrite, aký je to fešák!