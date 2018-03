Mrazivé slová tváre z Markízy: Speváčka priznala ANOREXIU!

BRATISLAVA - Tak tomu sa povie obrovská odvaha! Už zajtra večer sa na markíze diváci SuperStar stanú svedkami silného príbehu mladej speváčky, ktorá to v živote vôbec nemala jednoduché. Nedokázala sa zmieriť sama so sebou, mať sa rada a psychické problémy na ňu doľahli natoľko, že sa z nej stala anorektička...

Terézia Ridzoňová je mladé 18 ročné dievča, ktoré sa už niekoľko rokov pasuje s náročným problémom. Bojuje sama so sebou. Sympatická brunetka nemá takmer žiadne sebavedomie a životné komplikácie ju napokon dohnali k anorexii.

Všetko sa spustilo po tom, ako sa jej rodičia rozišli. „Po ich rozvode som začala veľmi priberať, Mala som problém s kĺbmi, kosťami, chodili sme po doktoroch. Potom som musela začať troška chudnúť a vtedy sa to spustilo. Už sa to nedalo kontrolovať. Mne to neprišlo, že som chorá,“ priznala dievčina pred kamerou.

Hoci je Terezka krásne mladé dievča, stále sa učí mať rada samú seba. .

Porucha príjmu potravy ju napokon dotiahla k ďalším závažným zdravotným komplikáciám. „Už keď som mala 42 kíl, to už som vyzerala veľmi zle. Mala som problémy so srdcom, bradykardiu a strašne veľa problémov,“ povedala otvorene s tým, že odvtedy sa na sebe snaží neustále pracovať.

„Snažím sa byť silnejšia. Snáď to pôjde nejak pomaly. Najväčším krokom, ktorý som v živote spravila, je prekonanie anorexie. Nie každý sa z toho dostane. Je to o nevyrovnanosti samého seba a o tom, že ten človek sa nevie mať rád,“ hovorí mladá speváčka, ktorá nabrala odvahu a postavila sa pred porotu Superstar, aby ukázala svoj talent. A veru, bolo sa na čo dívať! Ako Terezka napokon dopadne si môžete pozrieť už zajtra večer na Markíze.