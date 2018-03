Dejdar vytočený do nepríčetnosti: Ženy sú KRAVY a neschopné kuchárky!

Ženám takto neprístojne naložil našťastie len v rámci svojej roly v markizáckom seriáli Kuchyňa, kde stvárňuje postavu šéfkuchára Zdeňka Nedbala. Tam bude už v dnešnej časti riešiť odchod svojho zamestnanca Miša a keďže v sebe bude mať nejaké to promile, poriadne sa odviaže.

Martin Dejdar sa v dnešnej časti seriálu Kuchyňa pekelne vytočí.

Kuchárovi Michalovi začne v podguráženom stave vysvetľovať, čo by ho čakalo v reštaurácii, kde by šéfovala žena. „Vieš, prečo ženská nemôže byť dobrá kuchárka?“ vypytuje sa, až napokon svojmu podriadenému vysvetlí, že pod taktovkou ženy by ho čakal denne len chaos, buzerácia, ponižovanie, scény a rev.

Vrchol svojich nervov s pohárikom v ruke dosiahne, keď reč o neschopnosti žien zakončí mimoriadne tvrdou urážkou.vyhlási nemiestne. Ako celá situácia s vytočeným Dejdarom napokon dopadne, si môžete pozrieť už dnes večer na Markíze.