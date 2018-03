Týždeň v znamení rozchodov: Americký rapper ukončil vzťah so speváčkou Andreou

Logic pochádza z Marylandu, no v súčasnosti žije v kalifornskom Beverly Hills. Na hudobnej scéne sa pohybuje od roku 2009, keď ešte pod pseudonymom Psychological ponúkol Logic: The Mixtape.

V nasledujúcich štyroch rokoch vydal ďalšie štyri mixtapey, pričom v roku 2013 podpísal zmluvu s vydavateľstvom Def Jam Recordings, prostredníctvom ktorého o rok neskôr uviedol do predaja debutový album Under Pressure. Na ten nadviazal štúdiovkami The Incredible True Story (2015) a Everybody (2017). Na konte má dve nominácie na Grammy za skladbu 1-800-273-8255 a video k nej.