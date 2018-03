Odpadnete! Mareš zložil pre manželku pieseň: Zoznámili sme sa na gej svadbe, vyzeráš ako Avatar!

PRAHA - Len pred niekoľkými dňami sa na verejnosti prevalila informácia, že Leoš Mareš (41) a Monika Koblížková (37) si po trojročnom vzťahu povedali svoje áno. Svadba prebehla v absolútnom utajení na zámku v Litomyšli a pri obrade boli prítomní iba rodičia snúbencov a svedkovia. Dnes už čerstvý ženáč nič nepopiera. Svojej manželke dokonca zložil pieseň a... No, vypočujte si to sami!

Moderátor pieseň nahral pri príležitosti 37. narodenín svojej polovičky. V nahrávke Sľub sa zveruje z pocitov k Monike, spomína na ich zoznámenie a dokonca do nej zakomponoval i svadobné sľuby. A aby to nebol len obyčajný love song, Leoš sa rozhodol rapovať!

„Začalo to nevinně na svatbě dvou kluků, venku trochu mrholilo, podal jsem ti ruku, sundal sako, zvednul deštník, a už jsme tam stáli, jako kdybychom mířili už do katedrály,“ ozrejmil Mareš, kedy medzi ním a jeho už manželkou prebleskla tá povestná iskra.

Tým však vyznanie ani zďaleka nekončí. Pomocou textu odhalil i to, prečo pani Marešovú nazýva zdrobneninou „Avíku“. Podľa všetkého mu totiž jej výzor pripomína modrú sci-fi postavičku zo známeho filmu. „Jak kdybych tě znal odjinud. To, jak ses mi líbila, se nedá popsat slovy, holka, co je podobná Ava-ta-ro-vi,“ pokračuje ďalej v piesni.

Nuž, hoci by nie každej žene bolo príjemné, keby ju jej partner prirovnával k vesmírnej kreatúre, Monika je so svojou prezývkou zjavne spokojná. Navyše, podľa dojemného sľubu, ktorý svojej milovanej zložil, to vyzerá tak, že tento vzťah by moderátorovi mohol naozaj vydržať večne.