Toto je už je cez čiaru! Leoš Mareš obeťou nechutnej hry... Veď išlo o život!

Je to nechutná špinavosť! Moderátor Leoš Mareš nedávno vyhlásil stávku, že bude mesiac jazdiť na Trabante, a keď ho niekto uvidí v inom aute, bude nasledovať trest – jeho Ferrari získa ten, kto ho pri tomto podvádzaní uvidí.

Internetový zabávač Kazma Kazmitch, vlastným menom Kamil Bartošek, sa však rozhodol Mareša nachytať po svojom. Pripravil na Leoša nahraté nechutné divadlo, z ktorého bol moderátor niekoľko hodín doslova mimo. Nechutný zážitok sa v neskorých nočných hodinách nakoniec rozhodol zverejniť a na sociálnu sieť nahral video o tom, čo sa mu vlastne stalo.

„Celý zmysel stávky s Trabantom bol, že musím jazdiť mesiac len v Trabante a keď ma niekto uvidíte podvádzať, tak dostanem trest. Kazma to videl inak. Nafingoval neďaleko môjho domova tragickú dopravnú nehodu, ktorá vyzerala až neuveriteľne skutočne. Najskôr som videl prejdených dvoch diviakov a potom autonehodu, kde bola multikára s pňami na korbe a za ňou nabúrané auto s tým, že cez sklo bol prerazený kôl, v ktorom bol pán zakliesnený tým kmeňom v sedadle a chrčal,” začal opisovať nechutný zážitok Mareš.

„Jeho pani telefonovala so záchrannou službou. Keď som sa snažil pomôcť, prosila ma, aby som skúsil autom o pár centimetrov cúvnuť a zachrániť pánovi život. Poslúchol som a cúvol som... Bol som šťastný, že je mu lepšie, keď sa zrazu objavili kamery a Kazma to celé natočil. Ja som to najskôr ani nepochopil, lebo som bol šťastný, že je tomu pánovi lepšie. Celý dnešný deň sa ma snažil Kazma primäť k spolupráci a k spoluvytvoreniu novej epizódy jeho show. Podľa nej som stávku o Ferrari prehral. Ja si to nemyslím,“ napísal na Instagram zhrozený Mareš.

Na videu, v ktorom príbeh rozpráva, vidieť, že je z tej situácie doslova hotový. Sám priznáva, že mal z tohto zážitku traumu a namiesto toho, aby sa sústredil na svoj koncert, ktorý má dnes večer, celý deň rieši nechutný podvod. Ľudia sú rovnako zhrození z toho, čo si Kazma dovolil, a Marešovi vyjadrujú podporu. „Ľudská hlúposť nepozná hranice... Je mi z toho zle a na vracanie. Leoš, si pre mňa hrdina s obrovským srdcom,“ znel jeden z komentárov pod jeho statusom.

Ďalší ľudia mu vyjadrili podporu v rovnakom duchu. „Tak to je už veľmi cez čiaru. Chcela by som vidieť Kazmu, keby toto nafingovali na neho. Partner bol svedkom takej nehody a vodičovi pomáhal. Viem, čo to so psychikou urobí,“ napísala ďalšia pani a iná dodala: „Tu nejde ani tak o stávku. Leoš, ty si vyhral, zachraňuješ ľudský život! Ako zdravotná sestra z ARA skladám klobúk a Kazmu si pozvem, aby toto všetko videl, aká je to sranda.“ No ako sa zdá, niektorí ľudia sú pre popularitu a sledovanosť svojich videí ochotní urobiť čokoľvek, aspoň tak to vyzerá v prípade zabávača Kazmu.

Príspevok, ktorý zdieľa Leoš Mareš (@leosmares), 23 Apr 2018 o 2:53 PDT