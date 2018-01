Slovenskí umelci v šoku a slzách: Srdcervúce reakcie na smrť legendárneho Mariána Labudu (†73)

Dušan Rapoš, režisér

Pane bože, to mi je ľúto... S Mariánom som mal tú česť a potešenie nakrúcať v Afrike tretí diel Fontány pre Zuzanu. Bol to od Boha nadaný herec s osobitým druhom humoru a tvorivého nadhľadu, čo ho robilo výnimočným. Medzitým, ako tu budeme za ním všetci smútiť, bude už anjelom s Mariánom poriadne veselo, lebo takí skvelí "parťáci" sa ani v nebi neobjavujú každý deň. Česť jeho pamiatke.

Božidara Turzonovová, herečka

To je pol hodina, čo som sa to dozvedela. Je to pre mňa šokujúce. Je to strašne smutné. Pri takýchto príležitostiach určite iné nepočúvate. Je to smutné, smutné, veľmi smutné. Iné nevládzem povedať v tejto chvíli.

Matej Landl, herec

Som z toho v šoku. Je mi to veľmi, veľmi ľúto. Je to veľká strata pre česko-slovenskú kultúrnu obec. Bol to skvelý divadelný, televízny a filmový herec. Je mi veľmi smutno. Úprimnú sústrasť celej rodine.

Peter Marcin, herec

Preboha, tak to som šokovaný. Je mi to naozaj veľmi ľúto. Skvelý herec aj človek. Keď som bol malý, bol to jeden z mojich idolov a vzorov. Zvlášť kvôli humoru bol mne srdcu blízky. Úprimnú sústrasť rodine.

Karin Haydu, herečka

Čože? Ešte pred mesiacom sme sa stretli v Aréne na premiére. Sedel rovno predo mnou. Ako vždy mi galantne pobozkal ruku. Netušila som, že to bolo naposledy. Je mi to nesmierne ľúto a celej rodine a blízkym vyjadrujem úprimnú sústrasť. Odišiel velikán česko-slovenského herectva. Česť jeho pamiatke.

Jozef Vajda, herec

Je to veľmi nečakané, ešte prednedávnom som sa s ním bavil, bude mi veľmi chýbať a určite všetkým, ktorí milovali jeho geniálne herectvo.

Elena Podzámska, herečka

Marián Labuda bol pre mňa jeden z najlepších hercov Slovenska a Čiech, bravúrny v divadle aj vo filme. Som vďačná, že som mala možnosť s takýmto velikánom hrať.

Ján Ďurovčík, režisér

Tam nie je nič iné ako superlatívy. Mal som ho rád ako človeka aj ako herca. Osobne som s ním spolupracoval iba raz, ešte ako študent, ale všade, kde som ho videl, to bol umelecký výkon najvyššieho kalibru, či film, či divadlo.

Anna Šišková, herečka

Teraz mi to volala kolegyňa. Úplne ma to zaskočilo, lebo myslím si, že nebol taký starý a bol v celkom dobrej forme. Nedávno som ho stretla a rozprávali sme sa... Zomrela jedna z veľkých osobností slovenskej kultúrnej obce. Neviem nič, čo by som povedala, som zaskočená, pre Majka to bude dosť veľká rana. Mne takto nečakane zomrela mama a je to strašná tragédia pre tých blízkych a rodinu...

Štefan Skrúcaný, moderátor a zabávač

Odchodom Mariána Labudu odchádza kus slovenskej kultúry a aj kúsok každého z nás. Bol súčasťou našich životov a jeho nezabudnuteľné herecké majstrovstvo posúvalo kvalitu slovenského divadelného, filmového a televízneho umenia stále vyššie. Obávam sa, že postupným odchodom takýchto nenahraditeľných osobností našej kultúry začne postupne kvalitu nahrádzať kvantita. Vyjadrujem hlbokú sústrasť jeho rodine. Česť jeho pamiatke.