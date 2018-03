Sulík vysvetľuje ľuďom: Referendum o predčasných voľbách? Zbytočné

BRATISLAVA - Predčasné voľby. To je hlavná požiadavka protestujúceho Slovenska, ale i niektorých opozičných politikov. Napriek tomu, že táto možnosť po Ficovej demisii už neprichádza do úvahy, mnohí to stále požadujú. Líder SaS má však na predčasné voľby iný názor. Podľa neho by to bolo zbytočné.

Svoj názor prezentoval na sociálnej sieti Facebook. "Predstavte si, že začneme okamžite zbierať podpisy a budeme v tom veľmi úspešní. Tiež prekonáme všetky administratívne prekážky a referendum by sa podarilo zrealizovať v deň komunálnych volieb. V iný deň je totiž vylúčené, že by k urnám prišlo viac ako 50%," uviedol.

Predstavte si úspešné referendum

Nasleduje predstava, že prišlo dostatok voličov a referendum bolo úspešné. "Ďalej sa nevie presne, čo by sa stalo, lebo zatiaľ žiadne referendum nebolo úspešné. V ústave sa len píše, že "Návrhy prijaté v referende vyhlási Národná rada SR rovnako ako zákon". Tu by však išlo o ústavný zákon, ktorý je potrebný na skrátenie volebného obdobia," napísal Sulík.

Treba postupovať s rozumom

V prípade, žeby si s tým ústavní právnici poradili, na januárovej schôdzi budúceho roka by boli výsledky referenda vyhlásené a mohli by sa vyhlásiť predčasné voľby. "Tam je lehota najmenej 110 dní, teda voľby by boli v máji 2019, zrejme koncom mája spolu s voľbami do europarlamentu. Čo sme získali? cca 9 mesiacov, lebo vo februári 2020 budú voľby tak či tak," vysvetľuje v statuse Sulík.

"Čo sme za to dali? Maximálne vypätie na zbieranie podpisov a ešte väčšie vypätie na tri volebné kampane súčasne - prezident, Europarlament a NRSR. Chápem naštvanosť a nedočkavosť väčšiny ľudí, ale myslím, že tu treba postupovať s rozumom a rozvahou," uviedol s tým, že iná vec by bola, keby boli predčasné voľby na základe rozhodnutia parlamentu 90-imi hlasmi. "Tie by totiž mohli byť v septembri a teda rok a pol pred riadnymi. Tiež by nebolo toľko otáznikov, lebo to už naša krajina zažila," dodal Sulík.