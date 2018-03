Slovensko pod lupou EÚ kvôli vražde novinára: Vlna kritiky, môžeme prísť o fondy

"Bude to určite pozitívne varovanie pre vlády členských štátov Európskej únie, že toto je posvätná otázka, že keď sa to niekedy zopakuje v budúcnosti, daný štát môže počítať s dôraznejšími sankciami s veľmi negatívnym postojom EÚ," vysvetlil poslanec Európskej ľudovej strany.

Priblížil, že v rámci jeho politickej skupiny diskutovali o zisteniach kontrolnej misie EP, ktorá cítila nedôveru ľudí voči vláde. Podľa Kukana sa členovia tejto delegácie "budú chcieť vracať k tým otázkam, o ktorých na Slovensku hovorili, budú chcieť vedieť, čo sa urobilo, čo sa prijalo, ako sa rozdeľujú eurofondy". Preto sa Slovensko "dostalo do situácie, keď nechcene bude pod veľmi podrobnou lupou Európskej únie", konštatoval a dodal, že to môže byť prospešné.

Od delegácie, ktorá navštívila Slovensko 8.-9. marca, poslankyňa EP Monika Beňová (S&D) podľa svojich slov dostala informácie, že jej opoziční kolegovia by mohli apelovať na pozastavenie štrukturálnych fondov. Verí však, že tak neurobia. "Štrukturálne fondy nie sú fondy pre vládu ani pre národný parlament, sú to financie, ktoré majú ísť na rozvoj poľnohospodárstva," zdôraznila.

Ochrana novinárov je zodpovednosťou štátov

Členské štáty Európskej únie musia byť schopné garantovať, že médiá venujúce sa podozreniam z korupcie a zneužívania moci budú mať slobodu pri zverejňovaní výsledkov svojej práce. Pred stredajším rokovaním Európskeho parlamentu (EP) o potrebe posilnenia ochrany novinárov v Európe to uviedla poslankyňa EP Monika Beňová (S&D).

Európsky parlament sa bude otázkou ochrany novinárov zaoberať na svojom plenárnom zasadnutí v nadväznosti na prípad vraždy slovenského investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Aktuálnosť témy súvisí tak s brutálnou vraždou, ktorej svedkami sme sa na Slovensku stali, ako aj so skúsenosťou s vraždou maltskej novinárky z októbra minulého roka, pripomenula Beňová. "Aj novinári v európskych krajinách môžu byť bohužiaľ vystavovaní viacerým rizikám a obmedzeniam. To je samozrejme v rozpore so základnými hodnotami demokracie, ktorá bez kritickej žurnalistiky nemôže existovať. Zároveň platí, že novinári a politici sa nemusia mať radi, ale mali by sa vždy vzájomne rešpektovať," zdôraznila europoslankyňa. "Novinári by nemali mať strach, ktorákoľvek členská krajina Európskej únie im musí vedieť spoľahlivo zaistiť bezpečnosť pre výkon ich povolania," uviedla Beňová.

Rokovanie Európskeho parlamentu nadväzuje na závery minulotýždňovej osobitnej kontrolnej misie EP, ktorá sa uskutočnila na Slovensku. "Vyplynulo z nej, že aj európske inštitúcie využijú všetky svoje právomoci, aby pri zachovaní nezávislosti vyšetrovania, podporili dolapenie a následné spravodlivé potrestanie páchateľov tohto ohavného činu," uzavrela Monika Beňová.