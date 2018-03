Sestra Jána Kuciaka dojala dav v Bratislave: FOTO Dostali sme guľku priamo do srdca

Dav, ktorý zaplnil celé námestie, štrngal kľúčmi a opakovane skandoval heslo "Dosť bolo Fica". Transparenty boli namierené proti súčasnej vláde, odsudzovali korupciu, žiadali vyšetrenie káuz a potrestanie vinníkov. Niektorí držali v rukách fotografie zavraždeného mladého páru. Na pódiu vystúpili zástupcovia novinárov, pedagógov, študentov, umelcov, zdravotníkov, neziskového sektora a cirkvi.

Organizátori prečítali požiadavky, podľa ktorých by mala byť vražda vyšetrovaná za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov. Zároveň žiadajú, aby v novej dôveryhodnej vláde nesedeli ľudia, u ktorých existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin. "Osobne sa veľmi teším, že ľudia prestali byť ľahostajní, ako keby sa niečo zlomilo. Chcú vidieť, že sa budú veci meniť, chcú mať nádej na lepší život," reagoval na veľkú účasť jeden z organizátorov Peter Nagy.

Dlhý potlesk si od davu vyslúžila sestra zavraždeného novinára Jána Kuciaka. Ľuďom na námestí poďakovala za podporu. "Nedá sa slovami opísať, aké chvíle teraz prežívame. Dúfam, že nikto z vás nebude musieť nič podobné zažiť. Mám pocit, že guľku priamo do srdca dostala celá naša rodina, a že všetci sme tak trochu zomreli," uviedla.

"Som rada, že ste tu a že vám to nie je jedno. Ani Martinke a Jankovi to nebolo jedno," povedala. Vyzvala, aby boli ľudia na zhromaždení slušní a nenechali sa vyprovokovať. Zúčastneným sa poďakovala v mene svojej rodiny aj rodiny Martiny Kušnírovej.

K zhromaždeným sa prihovoril v závere arcibiskup Róbert Bezák. Ľudia sa podľa neho po všetkých kauzách naučili byť ľahostajní. Ak by však zabitie človeka prešlo spoločnosťou "povedľa a stratilo sa v čase", bolo by to znakom rozvratu, skonštatoval. "Je v tom čosi hrozivé, biblické, že až smrť povzbudí k životu, že nás vybudí k tomu, aby sme sa stretli, aby sme povedali, takto to ísť nemôže," doplnil.

Filipa Kontríka priviedla na Námestie SNP nespokojnosť. "Situácie je neudržateľná, zdá sa, že tí, ktorí sú za to zodpovední, nehodlajú prijať zodpovednosť za svoje činy. Neviem, akým iným spôsobom ich môžeme dostať z kresiel, ako tým, že prídeme a ukážeme hromadne, že nesúhlasíme s touto vládou a sme proti deformácii štátu," uviedol. Podľa študenta Filipa Krupu je situácia síce zlá, môže však naštartovať zmeny v spoločnosti. "Má to krvavý dosah na spoločnosť, ale možno je to znakom nejakej zmeny," povedal.

