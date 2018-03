Dzurinda v českej TV: Prehovoril o Ficovej grimase u Kisku, poriadne naložil aj opozícii

"Pravdupovediac až taký výbuch som nečakal, ale vôbec ma neprekvapuje. Celé roky sa zametali problémy pod koberec. Sloganom súčasného vládnutia sa stalo "Skutok sa nestal", pričom sa stalo tak veľa do očí bijúcich skutkov, že ľudia toho prosto majú dosť," reagoval dvojnásobný expremiér na otázku moderátora, či očakával, že vražda Jána Kuciaka a jeho snúbenice spôsobí až taký rozruch. "Ten výbuch je spontánny, je úžasný..." dodal Dzurinda.

Na margo Roberta Fica, ktorý sa oháňa podozrievaním, že na súčasnú turbulentnú situáciu má vplyv americký finančník George Soros, Dzurinda povedal, že ho to ani veľmi neprekvapuje, keďže Fica pozná už 25 až 30 rokov. "Jeho manévrovací priestor sa zužuje. On veľmi dobre vie, že ho považujem za oportunistu, kadiaľ vietor, tadiaľ plášť. Je to šikovný manipulátor. V týchto podmienkach sa jeho priestor načisto zúžil, a preto to, že siahol po Sorosovi, tak mal dobrý príklad na juh od Slovenska, ma už ani tak veľmi neprekvapuje," vyjadril sa vysmiaty Dzurinda.

Moderátor sa expremiéra pýtal aj na jeho pohľad, či napätie v spoločnosti Robert Fico ustojí, alebo budú vypísané predčasné voľby. "Päť ku štyrom by som povedal, že to neustojí, ale závisí to od dvoch faktorov. Nielen od vôle občanov a ulice, ale aj od toho, či sa spamätá slovenská opozícia. Lebo zatiaľ viac spí, ako činí. Ten proces občianskej nespokojnosti by mal prerásť alebo byť sprevádzaný aj aktivitami opozície. V tejto chvíli by opozícia mala konať. Mala by konať aj v rámci svojich ústavných možností v parlamente," uviedol Dzurinda, ktorý má pre opozíciu aj dve odporúčania.

Návrhy pre opozíciu

Prvým je prísť rýchlo s novelou zákona, ako novým spôsobom zvoliť policajného prezidenta, aby bol dôveryhodný a aby ten proces bol transparentný. Nech občania môžu mať vysoký stupeň dôvery, že polícia bude nezávislá. Druhou vecou je zriadenie parlamentnej komisie na dohľad nad vyšetrovaním zabitia novinára a jeho snúbenice. Okrem toho by sa opozícia nemala len nečinne prizerať tomu, kto bude ministrom vnútra či podpredsedom vlády.

Kde urobil chybu Andrej Kiska?

Podľa Mikuláša Dzurindu sa pod tlak dostal nielen Robert Fico a jeho vláda, ale aj prezident Andrej Kiska. To, čo prezident povedal 4. marca, bolo veľmi odvážne a vzbudilo to vysoké očakávania, no potom sa stal priveľmi ústretovým a nemal sa tak ponáhľať. Napríklad vtedy, keď prijal Petra Pellegriniho ešte skôr, ako Robert Fico podal demisiu. "Nebolo to štandardné. Tam mal pán prezident veľký manévrovací priestor. Dnes sa mu ten priestor veľmi zúžil," dodal Dzurinda.

Pripomenul mu, že aj keď nemá veľké právomoci, má obrovskú silu slova. "Aké mal kompetencie Václav Havel? Ale pritom ho bolo dobre počuť, nielen v Prahe, ale aj v Košiciach," uviedol Dzurinda príklad.

Budú predčasné voľby?

Expremiér predpokladá, že v súčasnosti sa nenájde 90 poslancov potrebných na skrátenie volebného obdobia. "Poslanci, ktorí dnes v Národnej rade sedia za vládne strany, majú pocit, že premiér urobil podstatné veci. Ono to zase nie je celkom len tak, opustiť stoličku. Robert Fico síce u pána prezidenta pôsobil suverénne, možno až trošku arogantne, ale ja veľmi dobre viem, že mu bolo ťažko. Ja ho poznám, bolo mu ťažko. To nie je len tak. Neodchádza ako politické gesto. Keby to urobil deň po vražde, bolo by to iné," myslí si Dzurinda.

Opoziční poslanci by podľa neho mali tlačiť na veci, ktoré môžu Slovensko posúvať dopredu. "Nechce sa mi veriť, že Béla Bugár môže odmietať novelu zákona ako nanovo kreovať prezidenta policajného zboru. No nech skúsi. Viete si predstaviť opäť ten výbuch v uliciach? Takto treba na tú slušnejšiu časť poslancov vládnej koalície tlačiť, aby buď sme kultivovali politický priestor drobnými krokmi, ale nesmierne dôležitými alebo na strane druhej prispievali k nárastu spoločenského tlaku, možno aj na predčasné voľby," uzavrel Dzurinda.