Kiska vracia úder Ficovi, vážne obvinenie: Vláda o talianskej mafii na Slovensku vedela

Prezident Kiska dnes začal kolotoč stretnutí s opozičnými lídrami. O 10:00 sa stretol s Borisom Kollárom zo Sme rodina, o 13:00 to zas bude Igor Matovič z OĽaNO. Hlava štátu má zajtra na pláne rozhovor aj s Richardom Sulíkom (SaS).

Tlačovú besedu ohlásil aj premiér Robert Fico, okrem neho predstúpila o 11:40 pred novinárov spoločne aj trojica opozičných strán SaS, OĽaNO a Sme rodina. Opozičné strany na tlačovke oznámili, že podávajú návrh na vyslovenie nedôvery Ficovej vláde do NR SR.

Prezident mal tesne po štvrtej hodine brífing, na ktorom oznámil, že od riaditeľa SIS sa dozvedel, že členovia vlády o talianskej mafii na východe Slovenska vedeli.

19:55 Slovenská informačná služba (SIS) poskytla v súlade so zákonom prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi na základe jeho žiadosti informácie o pôsobení osôb, ktoré sa majú podľa medializovaných informácií dopúšťať organizovanej trestnej činnosti na východnom Slovensku. Uviedol to v stredu hovorca SIS Branislav Zvara.

17:30 Ak sa potvrdia informácie, že Slovenská informačná služba upozorňovala kompetentných predstaviteľov štátu na aktivity mafie na východnom Slovensku, je šokujúce, že za takýchto okolností mohli Viliam Jasaň alebo Ján Hoľko získať bez problémov bezpečnostné previerky. Uviedol to v súvislosti s tvrdeniami prezidenta Andreja Kisku o varovaniach SIS bezpečnostný analytik Jaroslav Naď.

17:05 Kaliňák si myslí, že nemusí byť nutne obetovaný, aby sa vládlo ďalej. "Ešte prebehne úzka debata medzi Smerom-SD a Mostom-Híd," povedal Kaliňák s tým, že si to všetko vysvetlia. "Pretože vždy sa môže ponúknuť viacero alternatív, z ktorých si môže koaličný partner vyberať," uviedol Kaliňák s tým, že chápe, že novinári sú nedočkaví. Most-Híd je pritom za odchod Kaliňáka z funkcie.

16:51 Predseda NR SR Andrej Danko víta reakciu prezidenta Andreja Kisku, ktorý tiež potvrdil svoju účasť na piatkovom (9.3.) stretnutí troch ústavných činiteľov.

16:50 Mimoriadna tlačová konferencia OĽaNO sa skončila.

16:49 Hnutie sa ostro ohradzuje voči vyhláseniam premiéra o štátnom prevrate.

16:47 Podľa Matoviča by mala Generálna prokurátúra okamžite kona a zatýkať, pokiaľ je pravda, to, čo hovorí Robert Fico. "Ak tu štátny prevrat nie je, tak Robert Fico klame. A to je krivé obvinenie," povedal Matovič.

16:40 Ján Budaj vyzval študentov a ľudí, ktorí sa zúčastňujú pochodov a spomienok na zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, aby sa nenechali zastrašiť rečami o prevrate.

16:35 "Robert Fico s plnou vážnosťou priamo z Úradu vraví, že ľudia, ktorí sa zúčastňujú pochodov, organizujú štátny prevrat," povedal Igor Matovič, líder hnutia.

16:30 Mimoriadna tlačová konferencia hnutia OĽaNO, na ktorej budú reagovať na vyhlásenia Roberta Fica o štátnom prevrate.

16:27 Koaličná strana Most-Híd si plne uvedomuje vážnosť vzniknutej situácie na Slovensku a víta každú iniciatívu smerujúcu k jej upokojeniu. Aj z tohto hľadiska súhlasí s výzvou predsedu parlamentu Andreja Danka a jeho úsilím robiť mediáciu medzi najvyššími ústavnými činiteľmi Slovenskej republiky.

16:25 Kiska je presvedčený, že verejnosť má právo na odpovede teraz, nie o mesiac či o rok.

16:17 Andrej Kiska sa stretnutia s Robertom Ficom a Andrejom Dankom v piatok zúčastní.

16:16 „Tak ako som niekoľkokrát povedal, vidím riešenie v rekonštrukcii vlády, aby nepolarizovala spoločnosť, alebo v predčasných voľbách," dodáva.

16:15 „Ľudia majú už dnes nárok počuť vysvetlenie, prečo členovia vlády roky ignorovali varovania z našej vlastnej tajnej služby. Áno, je to tak, riaditeľ SIS ma informoval, že na pôsobenie mafiánskej skupiny na východnom Slovensku dlhodobo upozorňoval zodpovedných členov vlády," hovorí.

16:14 „Očakávam preto, že po jarných prázdninách sa vedeniu vládnych strán podarí stretnúť a rokovať o sitruácii a informovať o riešení. Úlohou nás politikov je postaviť sa čelom sivej atmosfére čelom a pracovať," odkazuje prezident Ficovi.

16:12 Kiska vyjadruje znepokojenie, že doteraz nemá meno nového ministra kultúry.

16:00 V hre o nového ministra kultúry je niekoľko mien, hovorí Pellegrini. Podľa neho medzi nimi je aj meno Erika Tomáša, bolo by to podľa neho nelogické, ak by nebolo.

15:52 Dočasným ministrom kultúry je Peter Pellegrini (Smer-SD). Vedením rezortu ho poveril v stredu prezident SR Andrej Kiska. Pellegriniho navrhol premiér Robert Fico (Smer-SD).

15:48 Očakáva sa brífing prezidenta Kisku.

15:45 Martin Poliačik o možnosti toho, že Erik Tomáš by bol ministrom kultúry:

15:39 Smer ani jeho predseda Robert Fico sa síce zatiaľ nevyjadrili, či minister vnútra Robert Kaliňák zostane vo svojej funkcii, podľa informácií v Smere-SD už uvažujú o jeho možnom nástupcovi v ministerskom kresle.

15:32 Výroky Fica o Sorosovi sú obranou v rámci politickej krízy, uviedol minister financií Peter Kažimír. „Nepíšem prejavy predsedovi vlády, nepovažujem sa za sorosológa a netrpím sorosofóbiou,“ vysvetlil v stredu po zasadnutí vlády Kažimír.

15:25 Dušan Jarjabek o špekuláciách. Tvrdí, že o tom neuvažoval, ani neuvažuje. „Dnes sa riešia iné veci. Pre mňa je dôležité, aby nastal istý dohovor v rámci koalície, aby vláda mohla fungovať ďalej a spoločenská situácia sa dostala do normálu," uviedol predseda parlamentného výboru pre kultúru a médiá.

15:17 Fico na otázku, prečo nerešpektuje požiadavku koaličného partnera k odstúpeniu Roberta KalIňáka, neodpovedal a opäť, niekoľkýkrát počas tlačovky, zopakoval svoje slová o Sorošovi.

15:08 Premiér hovorí, že chce rokovať s Mostom-Híd, aby udržal stabilnú vládu. „Nás narozdiel od opozície, ktorú zaujíma štátny prevrat, zaujíma vyšetrenie vraždy," dodáva.

15:05 „Pravda ich nazaujíma, lebo svoju pravdu dávno má. Prosím ešte raz, vyhrajte konečne parlamentné voľby a postavte si svoju vlastnú vládu," odkazuje opozícii.

15:03 Robert Fico o aktivite opozície: „Nejde jej o nič menšie než je štátny prevrat, ktorý znamená chaos, nestabilitu a chaos," hovorí.

14:44 „Sú to len mediálne špekulácie. Neviem o tom, že by predsedníctvo Smeru-SD prijalo v tejto veci nejaké rozhodnutia, naplno sa sústreďuje na stabilizáciu vládnej koalície. Logicky sa až potom môže diskutovať o personálnych zmenách vo vláde," napísal pre Topky Erik Tomáš v reakcii na medializované informácie.

14:39 Podľa našich informácií sú okrem Erika Tomáša kandidátmi na uvoľnené miesto ministra kultúru aj poslanec Dušan Jarjabek a Ján Podmanický.

14:30 Hnutie OĽaNO vidí jediné poctivé riešenie vládnej krízy v predčasných voľbách. Rekonštrukcia vlády už v súčasnosti nestačí.

„Dnes už nestačia žiadne kozmetické zmeny, žiadne čiastočné rekonštrukcie vlády. Vláda ukázala, že nevie spravovať našu krajinu a nevie zabezpečiť stabilitu a bezpečnosť občanov Slovenska. Preto jej čas vypršal a za jediné poctivé riešenie považujeme zveriť rozhodnutie do rúk ľudí v predčasných voľbách," povedal Matovič.

14:26 Vyhlásenie Igora Matoviča po stretnutí s prezidentom

14:13 - Podľa informácií portálu Aktuality.sk Kiska nepríde v piatok na stretnutie s Dankom a Ficom. Informáciu prezidentský palác nepotvrdil.

14:07 Podľa TV JOJ je horúcim kandidátom na post ministra kultúry Erik Tomáš.

13:50 OĽaNO u prezidenta Andreja Kisku:

13:40 „Mňa sa nepýtali, ale rád to podporím. V parlamente zahlasujem za," odkázal nezaradený poslanec Zsolt Simon. Pripojí sa aj Martin Poliačik.

13:30 S viac ako trojhodinovým meškaním sa začala schôdza vlády SR. Na rokovanie napokon prišla potrebná väčšina členov kabinetu.

Na miesto dorazil aj minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) napriek jeho zdravotným problémom. Jedného ministra dodala aj SNS - šéfa rezortu obrany Petra Gajdoša. Zvyšných potrebných šesť členov vlády je zo Smeru-SD - premiér Robert Fico, podpredsedovia vlády Peter Pellegrini a Robert Kaliňák, ministri Peter Kažimír, Peter Žiga a Ján Richter.

13:28 OĽaNO u prezidenta

13:20 „Poslanci NRSR za stranu SPOLU sa preto pripájajú k návrhu na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi. Veríme, že odvolanie predsedu vlády a tým i celej vlády nájde dostatočnú podporu v Národnej rade a spoločne budeme hľadať dohodu na ďalšom postupe v súlade s Ústavou Slovenskej republiky," píše sa vo vyhlásení strany SPOLU.

13:11 Prezident Kiska sa chce stretnúť aj so zástupcami koaličných strán, termín ale ešte nie je známy, informuje Denník N.

13:05 Podpisovanie opozície.

12:58 Matovičovci prichádzajú k prezidentovi.

12:40 „Aj napriek tomu, že včera policajný prezident Tibor Gašpar označil za deň zločinu stredu 21. februára, podľa úmrtných listov zomreli o dva dni neskôr," píše Spravodajstvo RTVS na Facebooku. Podľa neho viacerí odborníci z oblasti súdneho lekárstva hovoria, že na mieste činu mal byť súdny lekár.

12:25 Tlačová beseda sa skončila.

12:19 „To je jasný dôkaz, že pripúšťa možnosť predčasných volieb," vysvetľuje si Nicholsonová vyjadrenia premiéra o miliardárovi Georgovi Sorosovi.

12:12 SaS je pripravená na predčasné voľby v akomkoľvek termíne, hovorí Galko. Žiadne uchopenie moci na ulici či v parlamente, chce demokratické voľby.

12:07 „Toto nie je plán, toto je volanie po spravodlivosti," odpovedá Matovič na otázku, aký majú plán k predčasným voľbám. Nechce hrať premiérovi do kariet.

12:06 Koalícia hrá o čas, tvrdí Nicholsonová. Tvrdí, že Most-Híd uvažuje o posunutí rokovania republikovej rady z pondelka 12. marca na utorok 13. marca. O tomto možnom kroku informovala aj hovorkyňa strany Most-Híd Klára Debnár.

12:03 Podľa Nicholsonovej Fico nezvládol svoju funkciu. „Za zlyhanie Roberta Fica zaplatili dvaja ľudia životom. Zavraždili jedného z novinárov, ktorých premiér nazýva špinavými protislovenskými prostitútkami," povedala.

11:59 „Robert Fico musí odísť," odkazuje Ľubomír Galko. Termín schôdze naplánujú tak, aby sa uskutočnila po konzultáciách politických strán s prezidentom.

11:56 Slovensko si zaslúži zmenu, tvrdí Veronika Remišová. „Máme zbabelca premiéra, usvedčeného poskoka mafie," dodáva. Preto podávajú návrh na odvolanie Robera Fica.

11:52 „Máme zbabelca premiéra, usvedčeného poskoka mafie. Z tohto dôvodu predkladáme návrh na vyslovenie nedôvery," vysvetľuje šéf OĽaNO.

11:50 „Robert Fico defacto medzi riadkami hovorí, že vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej bola dohodnutá na 5. avenue. Za prítomnosti prezidenta Andreja Kisku," povedal Matovič. „Máme premiéra, ktorý je hanbou Slovenskej republiky," dodal.

11:47 Robert Fico sám nedokáže vyvodiť zodpovednosť z toho, že nepočúval varovania a pustil si ľudí blízkych mafii na úrad vlády, hovorí Matovič.

11:44 Tlačovka opozície sa čoskoro začne. „Keď minútu, tak ja sa idem ešte rozdýchať," hovorí Igor Matovič.

11:29 Študentská rada vysokých škôl je presvedčená, že akademická obec má reagovať na súčasnú spoločenskú situáciu. Práve preto dnes členovia rady odoslali rektorom a dekanom slovenských vysokých škôl a univerzít list so žiadosťou o podporu iniciatívy Za slušné Slovensko udelením dekanského voľna v čase konania občianskych pochodov.

11:18 Podľa hovorkyne predsedu vlády Beatrice Szabóovej je mnoho ministrov v zahraničí, čaká sa na ministra dopravy Árpáda Érseka (Most-Híd), ktorý absolvoval urgentné lekárske vyšetrenie. Aby bola vláda zasadania schopná, musí prísť nadpolovičná väčšina jej členov, teda minimálne osem ministrov.

11:10 Dnešné rokovanie vlády SR sa posúva na 13:00.

Vyhlásenie Borisa Kollára po stretnutí s prezidentom

11:00 „Sme presvedčení, že v takejto situácii je jedinou férovou voľbou obrátiť sa na občanov, aby rozhodli vo voľbách o budúcnosti Slovenska," povedal Kollár po stretnutí s prezidentom. Sme rodina podpismi podporí zvolanie mimoriadnej schôdze na odvolanie vlády.

10:50 Prezident Kiska sa prepožičal na opozičnú hru, tvrdí Fico.

10:40 „Ak dôjde k presvedčeniu, že jeho pôsobenie škodí Smeru-SD, v tomto smere je pripravený sám vyvodiť dôsledky," povedal Richter o Kaliňákovi. Na otázku, či vládnej strane Kaliňák teraz neškodí, Richter uviedol, „že v tejto chvíli má plnú podporu strany".

10:25 Stretnutie prezidenta s predstaviteľmi Sme rodina

10:20 Andrej Kiska prijal predstaviteľov strany Smer rodina Boris Kollár

10:15 Robert Kaliňák ma plnú podporu predsedníctva Smeru, povedal podľa Denníka N minister práce a generálny manažér Smeru Ján Richter pred rokovaním vlády.

10:07 „Premiér trvá na tom, aby sa rešpektovali výsledky volieb. Treba rokovať aj s Radom Procházkom," odkazuje mu Martin Poliačik.

09:57 Tlačovka sa skončila.

09:56 „Je to najmasívnejšie vyšetrovanie v histórii Slovenska," vysvetľuje k transparentnosti vyšetrovania. Premiér spomína aj spoluprácu so zahraničím. Gašpar je podľa neho absolútny profesionál a má jeho dôveru.

09:53 Premiér chce ponúknuť také riešenia, aby Most-Híd mohol pokračovať. Čakajú na príchod koaličných partnerov, v pondelok bude rokovanie, v utorok republiková rada Mosta-Híd.

09:50 Premiér Fico rozpráva o tom, že Boris Kollár, šéf strany Sme rodina, je mafián.

09:48 Fico odkazuje Kiskovi, aby rešpektovali výsledky volieb a postupoval zodpovedne, nie hazardne. „Naozaj pán prezident chce, aby došlo k mocenskému prevratu?" pýta sa.

09:35 Čaká sa na začiatok tlačovej besedy Roberta Fica.

09:20 Obrovský záujem amerických médií o Slovensko. O vražde Jána Kuciaka píšu každý deň.

09:15 Prezident Kiska dnes poverí dočasným vedením ministerstva kultúry Petra Pellegriniho. Vicepremiéra prijme o 15:30 v Prezidentskom paláci.

Robert Kaliňák včera na výbore pre obranu a bezpečnosť čelil otázkam poslancov, Ľubomír Galko aj Martin Poliačik ho vyzvali na odstúpenie. Trojica smerákov Martin Glváč, Richard Raši a Peter Pellegrini sa postavili pred kamery na podporu premiéra Fica. Ten znovu vytiahol kartu Georga Sorosa bez nových informácií.

Ráno liberáli obvinili ministerku Gabrielu Matečnú z ďalších klamstiev, tá podvečer odpovedala, že na Luciu Ďuriš Nicholsonovú podáva trestné oznámenie. Igor Matovič obvinil Tibora Gašpara z klamstva, podľa politika bol šéf protikorupčnej jednotky Róbert Krajmer na mieste činu vraždy a ukázal aj dôkaz.

