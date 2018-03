REPORTÁŽ Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej: Nové svedectvá, polícia stále na mieste činu

Novinár, ktorý pracoval pre portál Aktuality.sk a jeho snúbenica Martina, bývali v obci Veľká Mača krátko. Susedia tvrdia, že boli milí a bezproblémoví ľudia. V miestnej krčme Janka nevídali, vedeli len, že mladý pár kúpil dom, ktorý kedysi patril staršej pani. Tá pred dvoma rokmi zomrela a o nehnuteľnosť sa mal starať jej synovec, ktorého susedia poznali.

V dome, v ktorom vyhasol život dvoch mladých ľudí, je stále rušno. Aj 4 dni po tom, čo strašná správa obletela Slovensko a svet, polícia zaisťuje stopy. Vo štvrtok doobeda prišla vyšetrovateľka s policajnou hliadkou z Galanty. Opäť zaisťovali stopy vo vnútri domu, ale aj v záhrade. Nad obcou lietal aj policajný vrtuľník. Dom je zapečatený. Pred ním je množstvo sviečok, kvetov, vencov a fotografia zavraždeného investigatívneho novinára a jeho snúbenice.

Ľudia, ktorí chodia okolo sa na chvíľu zastavia, položia sviečku, prinesú kvety alebo len tak stoja a rozmýšľajú, čo sa v dome mohlo stať. "My sme im hovorili, aby sa zamykali. Keď bola Martinka sama doma, nechávala v predsieni zapnuté svetlo, aby sa nebála. Vypol ho až Janko, keď sa vrátil z práce," povedal nám starší pán z obce.

V dome sa svietilo

Podľa našich informácií sa malo v dome svietiť 4 dni. Dvojica prišla s najväčšou pravdepodobnosťou o život v piatok večer. Polícia sa domnieva, že Martina a Ján pustili vraha alebo vrahov do domu dobrovoľne. Nenašli sa ani stopy po násilnom vniknutí.

Mama Martiny polícii neverí

Zlatica Kušnírova, mama zavraždenej Martiny, by bola najradšej, keby prípad nevyšetrovala slovenská polícia. "Mali by to vyšetrovať ľudia, ktorí nie sú zainteresovaní. Nejaká medzinárodná polícia, nie naša," povedala pre TV JOJ Zlatica. Pani Zlatica je presvedčená, že ich smrť nastala v stredu medzi 19:50 až 20:15, čiže nie od štvrtka do nedele ako doteraz tvrdila polícia.

"Medzi piatou a šiestou jej sused doniesol nabíjačku na batériu. Sused, včera sme s ním rozprávali, hovoril, že bola vysmiata, že bola v dobrej nálade. Janko mal prísť o siedmej domov, mala ísť po neho na svojom aute. Za desať osem s ňou poslednýkrát komunikovala ešte Jankova sestra. O štvrť na deväť som jej volala ja, po desiatich minútach zase. Nedvíhala. O trištvrte na 9 som volala Jankovi, nedvíhal," opisuje užialená mama.

Tvrdí, že jej vždy zavolali naspäť, dokonca, aj keď bol Kuciak na tlačovke, tak jej zdvíhal. "Povedal, teta, rýchlo, som na tlačovke, ale vždy zdvihol alebo do 10 minút zavolali späť," povedala pre televíziu Zlatica.

Podľa nej to, že by dvojica mala v deň vraždy návštevu, je vylúčené. "Ona si uvarila čaj a potom išla pre Janka. Keď sa vrátili, urobili si kávu. Žiadne, že mali návštevu," povedala o teórii, že tri šálky, ktoré sa našli na stole v kuchyni svedčia o tom, že vraha poznali. Rovnako sa jej nepáči ani premiérov krok, keď na tlačovej konferencii vyložil na stôl milión eur.

Gašpar o nových skutočnostiach v prípade

Policajný prezident Tibor Gašpar zvolal v stredu večer tlačovú konferenciu, na ktorej oznámil nové skutočnosti vo vyšetrovaní. "Pri dokumentovaní inej trestnej činnosti sa zistili informácie, že v piatok sa dohodli dve osoby páchajúce drogovú trestnú činnosť, že sa dohadujú o zbraniach," povedal Gašpar.

"Popritom sa iná osoba dohadovala o nastúpení do auta. Boli vykonané tri domové prehliadky a dve prehliadky iných priestorov. Bolo vypočutých viacero osôb," uviedol Gašpar s tým, že na mieste bolo nájdených 160 g pervitínu, nejaké náboje, množstvo chladných zbraní a jedna krátka zbraň. "Obvinená už je jedna osoba, okruh sa bude zväčšovať," dodal policajný prezident.

Drogy v obci

Keď sme sa obyvateľov pýtali, či boli vo Veľkej Mači problémy s drogami, všetci sa zhodli na jednom. Asi pred dvoma rokmi riešila polícia prípad s drogami na ulici, kde stojí, teraz už zatvorený, diskotékový klub. Problémy mali mať najmä mladí ľudia. Inak vraj žiadne iné problémy s drogami v obci nezaregistrovali.

Policajti zisťujú a verifikujú informácie, zisťuje sa, k čomu boli zbrane a a prečo stretnutie vo Veľkej Mači. "Verzia, že vražda mala súvis s prácou, je stále aktuálna, najpravdepodobnejšia a stále sa jej venujeme."