Taliansky novinár Saviano: Mafia využila korupčné prostredie na Slovensku

Ako je zrejmé z vyšetrovania, Ján Kuciak zaplatil za svoju prácu novinára. V poslednom čase pracoval na ozrejmovaní vzťahov medzi 'ndranghetou a politikmi, pričom ide o systém, ktorý je založený vždy na rovnakom algoritme. 'Ndrangheta prináša kapitál, podnikatelia investície, politici uľahčujú investovanie výmenou za peniaze a všetky strany majú exponenciálnu výhodu, píše sa v článku.

Výhody z čias komunizmu

Podľa Saviana sa mafiánske skupiny zaujímali o východnú Európu už v čase komunizmu. A aj keď nemohli v bývalom režime kupovať žiadne majetky, mohli sa spoliehať na dve veci: politickú korupciu a monopol západných výrobkov pašovaných do socialistických krajín. Vďaka tomu mali po páde Berínskeho múru veľkú výhodu.

Keďže režim zanechal po sebe trosky a zlyhávajúci byrokratický systém, talianske firmy, ktoré chceli preniesť svoj biznis na východ, mali veľké problémy, keďže nemohli nájsť spoľahlivého partnera v postkomunistických krajinách. Spoliehali sa tak na talianske zločinecké organizácie, ktoré fungovali ako servisná agentúra. Tá vybavila administratívne formality a pomohla firme etablovať sa.

Roberto Saviano

Spisovateľ vymenúva aj názvy skupín a gangov, ktoré investovali v krajinách, ako je Slovensko, Poľsko, Albánsko, Rumunsko či Maďarsko.

Obchod so zbraňami

Roberto Saviano píše, že prvý veľký obchod talianskej mafie na východe, z ktorého si chceli spraviť monopol, predstavovali zbrane. Československo sa totiž v porovnaní s ostatnými krajinami východnej Európy mohlo pochváliť rozvinutým zbrojárenským priemyslom. "Z tisícov pušiek zo zásob bývalej československej armády sa zrodila veľká časť talianskych zločineckých organizácií," uviedol Saviano., ktorý pripomenul, že aj pri streľbe na redakciu časopisu Charlie Hebdo v roku 2015 použili stúpenci Islamského štátu československé zbrane. Obchodovanie so zbraňami však mala talianska mafia rozbehnuté po celej východnej Európe.

Rovnako tak ju zaujímali aj drogy. Slovensko v minulosti fungovalo predovšetkým ako tranzitná krajina (hlavne pre afganský heroín smerujúci na Západ), ale po príchode nízkonákladových leteckých spoločných a lacných leteniek do Bratislavy, sem začali chodiť aj mladí turisti. V meste, ktoré nebolo pripravené na niečo také, sa rozmohol nelegálny obchod: od reštaurácií po hotely, od marihuany po kokaín, od prostitúcie po hazardné hry, veľkú časť z toho riadili zločinecké organizácie. Okrem toho vraj Česko a Slovensko boli vždy teritóriami aj ruskej mafie.

V tomto dome vo Veľkej Mači zastrelili Jána Kuciaka a jeho priateľku.

Mafiánska vražda?

Smrť Jána Kuciaka pripisovaná "ndranghete odhaľuje bezprecedentné správanie kalabrijských zločineckých organizácií, ktoré sa vo svojej histórii vyhýbali útokom na novinárov. Saviano tvrdí, že ani zďaleka nejde o typickú mafiánsku vraždu. Jána Kuciaka a jeho priateľku totiž zabili v dome a dievčinu zasiahla zozadu guľka do hlavy. Mafiánska poprava sa zvyčajne vykonáva na ulici, aby ju videlo, čo najviac ľudí.

Ak by vyšetrovanie potvrdilo, že naozaj išlo o prácu "ndranghety, znamenalo by to, že organizácia potrebovala rýchlo zasiahnuť, aby zablokovala šírenie informácií. Stručne povedané, nebol čas na delegitimizáciu Kuciaka, museli ho jednoducho zastaviť. Ak takýmto spôsobom koná, zločinecká organizácia vie, že za to zaplatí vysokú cenu z hľadiska represie a pozornosti médií, a teda aj z hľadiska podnikania. To všetko však býva vopred zohľadnené. To znamená, že v tomto prípade je nevyhnutné obetovať časť podnikania a organizácie pre vyššie a zložitejšie záujmy. Navyše tým odkázala všetkým novinárom, že na každého môže prísť rad.

Tisíce Slovákov si pripomenuli pamiatku zastrelenej dvojice sviečkami a kvetmi.

Trpký osud novinárov

Ján Kuciak je už druhým novinárom, ktorý zahynul v Európe za niekoľko mesiacov. Zabíjanie novinárov sa môže javiť ako strategická chyba zo strany mafie, pretože jej práca sa tým potvrdí skôr, ako by tak spravil súd. Pre ňu to však môže znamenať ekonomickú záchranu.

"Teraz všetci oplakávajú Jána, statočného zabitého chlapca, ale keď sú novinári nažive, nikto neurobí nič, aby ich podporil, nechajú ich stať sa izolovaným terčom odsúdenia za ohováranie a urážky (ako sa stalo v prípade Daphne Caruanovej Galiziaovej). Aj v Európe, ako to býva v Latinskej Amerike, jediný novinár, ktorému sa dostane podpory, je mŕtvy novinár," napísal Saviano.