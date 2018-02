Lukáš Latinák sa fakt nezdá: Neuveríte, koľko žien zvádzal!

BRATISLAVA - Herec Lukáš Latinák na prvý, ale ani na druhý pohľad nepôsobí ako playboy a zvodca. Napriek tomu ho v televízii do takejto úlohy obsadili. Neverili by ste, s koľkými ženami pred kamerami flirtoval a koľkokrát sa vyzliekal...

Lukáš Latinák nepatrí k hercom, ktorí bývajú označovaní za sexsymboly. No v televízii Markíza mali pred pár rokmi nápad zveriť mu úlohu dedinského plejboja. A bol v nej vynikajúci. V seriáli Horúca krv zviedol viac žien než ktokoľvek iný.

Nechýbali samozrejme ani intímne scény s hereckými kolegyňami a Lukáš sa pred kamerami viackrát vyzliekal. Napríklad aj pri striptíze pred mladými slečnami. „Lukáš je šoumen a myslím si, že to, čo tam predviedol, stojí naozaj za to,“ povedala nám k tomu Linda Wagnerová, ktorá stvárnila jednu z prizerajúcich sa dievčat. „Jemu sedia takéto úlohy. Podľa môjho názoru si to aj on sám užíval,“ dodala.

Lukáš Latinák 28. februára oslavuje 41. narodeniny a v súkromí je šťastne ženatý s Ankou, ktorá mu porodila už dvoch synov.