Po havárii prišli o ruky, nohy či ostali pripútaní na vozík: Nezastaviteľní túžia športovať!

Ideálnym relaxom pre väčšinu ľudí sú prechádzky v lese, bicyklovanie po hrádzi, či hranie tenisu. To, čo je pre iných samozrejmosťou je pre ľudí so zdravotným postihnutím len nenaplnenou túžbou. Aj keď je mnoho športových pomôcok pre hendikepovaných, často sú nad ich finančný limit a ich túžba znovu vysadnúť na bicykel či vyskúšať lyžovanie tak ľahko stroskotá. Vďaka projektu Nezastaviteľní ale majú svoje sny na dosah. Pomôcť splniť ich prianie môže každý a to veľmi jednoducho.

Projekt Nezastaviteľní pod záštitou značky Birell už 5 rokov pomáha tým, s ktorými sa osud nemaznal. Do projektu, ktorý sa teší veľkej obľube verejnosti, sa každý rok hlási viac než stovka ľudí s hendikepom. Tento rok Birell vybral 21 ľuďom zo Slovenska a Česka, ktorým pomôže vrátiť sa k aktívnemu životnému štýlu. Medzi Nezastaviteľnými sú ľudia na vozíčku, s vrodenými vadami, nevidiaci alebo ľudia, ktorí prišli o končatiny v dôsledku úrazu či choroby, no nevzdávajú sa a idú si za svojim nesplneným snom. Chcú nájsť nový zmysel života v pravidelnom športovaní. Chýbajú im však pomôcky, ktoré majú vďaka projektu na dosah.

Túžia po bicykloch, loptách ale aj lyžiach

„Najčastejším tohtoročným prianím sú handbike a elektrobicykle. Nezastaviteľným ale k pravidelným športovým aktivitám pomôžu aj goalballové lopty, športové vozíky na rugby či pingpongový stôl. Je skvelé vidieť, že ľudia sa chcú hýbať a žiť aktívne aj napriek svojmu hendikepu, a to v každom veku. Najmladší finalista tohtoročných Nezastaviteľných má 19 rokov a najstarší 54," hovorí o tohtoročných Nezastaviteľných jeden z najúspešnejších českých paraolympionikov a ambasádor projektu Jiří Ježek.

Z ďalších špeciálnych športových potrieb projekt tento rok rozdá napríklad monoski, mestský bicykel holandského typu, skibob s 3 lyžami, či zaistí elektroprestavbu handbiku.

Pomôcť môže každý

Zmyslom projektu Nezastaviteľní je motivovať zdravých ľudí k tomu, aby športovali a tým pomohli hendikepovaným. Princíp je pritom veľmi jednoduchý. Rovnako ako v minulých ročníkoch, aj teraz bude po turisticky exponovaných miestach na Slovensku a v Česku v lete putovať špeciálna Birell brána. Za každého človeka, ktorý pod ňou prejde či prebehne, dá Birell na účet Nezastaviteľných 0,20 €. Minulý rok sa do projektu zapojilo viac ako 200 tisíc ľudí, ktorí pomohli Nezastaviteľným získať športové vybavenie za 51 237 €. Prispieť môžu ľudia aj cez Nadáciu Pontis, ktorá spolupracuje s Nezastaviteľnými.

Kedy a kde môžete pomôcť?

14. a 15. júla - pri turistickej ceste smerom k vodopádom a mostíkom na Štrbskom plese 21. a 22. júla - v Košiciach na Jenisejskej ulici na sídlisku Nad Jazerom na cyklotrase 28. a 29. júla - na Zemplínskej Šírave pri jazere a pri vstupe na bazény 4. a 5. augusta - ma pláži Slnečných jazier blízko železničnej stanice Senec 7. a 8. augusta - pri plážovom ihrisku na vodnom diele v Žiline

Toto sú naši Nezastaviteľní

Denis Kučera (25)

Denis zo Serede (okr. Galanta) je mladík s neuveriteľným príbehom. Chlapec, ktorý rád plával a bicykloval, smrti unikol len o vlások. Pred 12 rokmi ho na vozík pripútala rakovina lymfatických uzlín. V priebehu týždňa prestal ovládať dolné končatiny a dostal dvojnásobnú otravu krvi. Kvôli nej na jeden deň oslepol a takmer zomrel. Keď sa vrátil z nemocnice, mal 13 rokov a neuveriteľných 28 kíl. Napriek krutej hre osudu v sebe pozbieral všetky sily a na svet sa začal pozerať inak. Dostal sa k StreetWorkoutu a kalistenike, teda cvičeniu s vlastnou váhou, ktorým sa venuje už dva roky. Pripojil sa dokonca do tímu zdravých chalanov, ktorí jeho motiváciu ešte posilnili. Pred rokom urobil video o cvičení, ktoré na americkom webe videli neuveriteľné 3 milióny ľudí. Šport a hrádza sú Denisova sloboda. Jeho snom je handbike, vďaka ktorému by sa vrátil k bicyklovaniu, ktoré ako zdravý malý chlapec miloval.

Martin Dait (37)

Milovníkovi motoriek z Bratislavy sa život obrátil na ruby, keď mal 15 rokov. Skočil šípku do vody, zlomil si krčnú chrbticu, ochrnul a ostal na vozíku. Lekári prišli s krutou správou, mysleli si, že sa už nikdy ani sám nenaje. Bojovníka Martina, pre ktorého bolo športovanie životom, to však neodradilo a začal tvrdo makať. Po troch rokoch začínali prichádzať prvé výsledky, vedel už presadnúť do auta, naložiť si vozík či presúvať sa. Jeho chuť do športovania je stále silnejšia a svoj hendikep neberie ako prekážku. Robí mnoho adrenalínových športov ako je paraglajding, jazdí na vodných skútroch, potápa sa a aktívne sa venuje tancu. Srdcom však zostal motorkár, preto je jeho snom mať vlastnú motorovú buginu, ktorá mu jazdu na motorke priblíži.

Karol Paliaš (28)

Bývalý aktívny futbalista z Rimavskej Soboty pred 9 rokmi po veľmi ťažkej autonehode prišiel o ľavú nohu a nehýbe ani pravou rukou, pri havárii mu totiž odtrhlo pletenec nervov. Rok bol pripútaný na lôžko a medzitým prišla od života ďalšia krutá rana. Karolovi zomrel otec. Prišiel zlom, ktorý ho vyburcoval a začal sa učiť chodiť. Pozbieral všetky sily, aby sa dostal do posilňovne a začal na sebe makať. Opäť sa začal venovať športu a prognózy lekárov prekonal asi 10-násobne. Robí rýchlu chôdzu, no jeho túžbou je pozerať sa na svet aj z bicykla. Aktuálne pracuje na mestskej polícii, kde sleduje mesto kamerami.

Jakub Bekeš (19)

Mladík Jakub z rázovitej obce Ždiar (okr. Poprad) sa predčasne narodil s diagnózou detská mozgová obrna. Až 16 rokov sa nedokázal postaviť na nohy, musel preto absolvovať 3 ťažké operácie dolných končatín. Vďaka svojej bojovnosti, šikovnosti a chceniu dnes prejde 10 kilometrov pomocou trojbodových barličiek a pred rokom sa naučil plávať. Cestu autom už len slušne odmieta, aby si mohol vychutnať prechádzku. Jeho snom je v zime lyžovať so svojim bratom, ktorý mu je veľkou oporou a vzorom. Vysníval si preto Monoski.

Kristína Vozárová (21)

Kristína Vozárová (21) z Banskej Bystrice so svalovou dystrofiou našla nový zmysel života, keď sa začala venovať športu. Aj keď jej svalstvo je čím ďalej slabšie a nemá stabilitu, každým dňom sa prekonáva a neopúšťa ju optimizmus. V Paraolympijskom centre v Kováčovej hráva stolný tenis. Môže tam však chodiť len raz týždenne, preto túži mať vlastný stôl aj doma. Jej snom, tak ako každého športovca, je dostať na paraolympiádu. Jej záľubou je aj maľovanie a peniaze z predaja jej diel dáva na dobročinné účely. Rada si zahrá aj šport pre telesne postihnutých športovcov – bocciu.

Pavol Kuboško (27)

Pavol z obce Lisková (okr. Ružomberok) je od narodenia úplne nevidiaci. Pri pôrode došlo k pretrhnutiu očného nervu a v stotine sekundy sa mu zmenil celý život. Naučil sa však so svojim hendikepom žiť a snaží sa využívať ho vo svoj prospech. Športu sa venuje od svojho detstva a zamiloval si aplikovaný stolný tenis pre nevidiacich a slabozrakých. Stôl na tenis túži mať aj doma, pretože pre neho znamená neustále posúvanie hraníc a je nástrojom, ktorý mu zoceľuje psychiku. Pavol sa vo voľnom čase venuje aj IT, pracuje v oblasti marketingu a vytvára webové stránky.

Radomír Pacák (19)

Radomír z Bratislavy s detskou mozgovou obrnou mal na začiatku života ťažké vyhliadky. Ošetrujúci neurológ oznámil rodičom, že Radomír nikdy nebude chodiť a nebude vzdelávania schopný. Doteraz absolvoval 3 ortopedické operácie, rehabilitácie a vďaka svojmu silnému odhodlaniu a chuti do života už chodí po vlastných. Aktívne sa začal venovať plávaniu a vyhráva jednu medzinárodnú súťaž za druhou. Chce však posúvať svoje hranice a jeho snom je mať vlastný Handbike, ktorý by chcel využívať na posilnenie rúk.

Michal Sedlák (19)

Maturant Michal Sedlák (19) z Novák (okr. Prievidza) má od narodenia problémy so svalstvom a kĺbmi, ktoré mu nedovolia spoznávať svet tak ako zdravým ľuďom. Snaží sa však užívať si život ako sa dá. Aj napriek kongenitálnej myopatii a luxácii bedrových kĺbov hráva so svojimi priateľmi florbal na elektrických vozíkoch. Miluje tiež hru na klavír a prácu s drevom. Túži spoznávať krásy prírody, no so svojim elektrickým vozíkom je obmedzovaný terénom a výdržou baterky. Jeho snom je preto handbike, ktorý mu umožní zájsť tam, kde si to doteraz nemohol dovoliť.

